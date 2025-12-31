Orice stăpân de pisică știe cât de frustrant poate fi momentul în care auzi un obiect prăbușindu-se de pe masă sau de pe un raft. Pare că pisica o face intenționat, parcă doar ca să te enerveze. În realitate însă, comportamentul are explicații mult mai profunde, iar specialiștii spun că pisicile încearcă, de fapt, să ne transmită ceva.

Amanda Campion, specialist în comportamentul felin, cu peste 30 de ani de experiență, a explicat într-un videoclip publicat pe TikTok de ce pisicile au acest obicei aparent enervant și cum îl putem corecta fără stres, notează Mirror.

Pisicile nu sunt „rele”, ci curioase

De la faimoasele „zoomies” de la miezul nopții până la momentele în care dispar brusc sub pat, pisicile au o mulțime de comportamente greu de înțeles. Din păcate, nu le putem citi gândurile, însă putem învăța să le interpretăm limbajul corpului și acțiunile.

„Dacă pisica ta dărâmă obiecte de pe rafturi, nu înseamnă că e obraznică. De cele mai multe ori, doar experimentează”, explică Amanda Campion. „Iar vestea bună este că acest comportament poate fi corectat.”

De ce dărâmă pisicile lucruri de pe mese și rafturi

Potrivit specialistului, există câteva motive principale pentru care pisicile împing obiecte pe jos:

Instinctul de vânător – pisicile testează dacă un obiect se mișcă asemenea unei prăzi;

Plictiseala – au nevoie de stimulare mentală și fizică;

Nevoia de atenție – au învățat că acest gest atrage imediat reacția stăpânului.

Acest comportament este strâns legat de instinctul lor natural de a lovi obiecte cu laba și de a observa ce se întâmplă mai departe.

Cum poți opri acest comportament fără să-ți cerți pisica

Primul pas este să îi oferi pisicii alternative sigure. Amanda recomandă jucării speciale, mingi sau bile cu recompense, care pot fi aruncate pe jos fără riscul de a sparge ceva.

La fel de important este să nu reacționezi exagerat atunci când pisica dărâmă un obiect. Chiar și o reacție nervoasă este percepută de ea ca o formă de atenție, ceea ce o va încuraja să repete gestul.

„La început, este bine să îndepărtezi obiectele fragile de pe suprafețele înalte, mai ales cele aflate aproape de margine”, spune Amanda. „Dar cel mai important este să te întrebi de ce face asta.”

Pisica ta cere, de fapt, mai multă atenție

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru acest comportament este dorința de atenție. Dacă pisica simte că nu primește suficient timp din partea ta, va găsi metode sigure de a te face să reacționezi.

Soluția? O rutină zilnică, previzibilă.

„Dacă face asta pentru atenție, atunci trebuie să îi oferi mai multă atenție, dar într-un mod organizat”, explică specialistul.

Joaca zilnică, mângâierile sau momentele de interacțiune la aceeași oră, în fiecare zi, ajută pisica să se simtă în siguranță și să știe când urmează momentul ei special.

Curiozitatea și… lecțiile despre gravitație

Uneori, pisicile dărâmă lucruri pur și simplu din curiozitate. Vor să vadă ce se întâmplă când un obiect cade.

„Dacă este vorba doar de curiozitate, oferă-i obiecte ușoare, precum pompoane sau jucării moi, și las-o să învețe singură teoria gravitației”, recomandă Amanda Campion.