PLAY

Pisica lui Ricky Gervais își primește partea din profiturile „Alley Cats”: „Mi-a fost alături când am creat serialul” (FOTO)

Claudiu Surmei 28 martie 0 comentarii
Actorul birtanic Ricky Gervais alături de o pisică Sursa foto: Facebook / Ricky Gervais

Ricky Gervais a făcut furori din nou, de data aceasta cu un gest adorabil. Actorul și comedianul britanic a dezvăluit că pisica lui va primi o parte din profiturile noului său serial Netflix, „Alley Cats”, un proiect dedicat iubitorilor de pisici.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Un mic „investitor” cu blană

Pe Facebook, Gervais a explicat: „Credeți sau nu, acest pufos a fost alături de mine în ultimii ani, în timp ce am creat noul meu serial Netflix, ALLEY CATS. Prin urmare, am decis să îi dau 0,0001% din profituri.” Tradus simplu, pisica lui i-a ținut companie pe tot parcursul producției, iar în semn de recunoștință, actorul îi va oferi o mică parte din câștiguri, cel mai probabil în bobițe și recompense.

Pisica lui Ricky Gervais. Sursa foto: Facebook / Ricky Gervais

„Alley Cats” aduce pe ecrane o poveste plină de umor și afecțiune despre pisici, iar fanii lui Ricky Gervais pot să se bucure de combinația între talentul său comic și dragostea pentru animale. Serialul include și colaboratorii săi din After Life, ceea ce îi conferă un plus de familiaritate și farmec.

Acest gest simpatic al lui Gervais ne amintește cât de mult pot conta animalele de companie pentru stăpânii lor și că uneori, recunoștința poate fi exprimată chiar și… cu o felie de profit Netflix pentru blănosul familiei.

Alley Cats va avea premiera pe Netflix în 2026.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *