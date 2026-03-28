Ricky Gervais a făcut furori din nou, de data aceasta cu un gest adorabil. Actorul și comedianul britanic a dezvăluit că pisica lui va primi o parte din profiturile noului său serial Netflix, „Alley Cats”, un proiect dedicat iubitorilor de pisici.

Un mic „investitor” cu blană

Pe Facebook, Gervais a explicat: „Credeți sau nu, acest pufos a fost alături de mine în ultimii ani, în timp ce am creat noul meu serial Netflix, ALLEY CATS. Prin urmare, am decis să îi dau 0,0001% din profituri.” Tradus simplu, pisica lui i-a ținut companie pe tot parcursul producției, iar în semn de recunoștință, actorul îi va oferi o mică parte din câștiguri, cel mai probabil în bobițe și recompense.

„Alley Cats” aduce pe ecrane o poveste plină de umor și afecțiune despre pisici, iar fanii lui Ricky Gervais pot să se bucure de combinația între talentul său comic și dragostea pentru animale. Serialul include și colaboratorii săi din After Life, ceea ce îi conferă un plus de familiaritate și farmec.

Acest gest simpatic al lui Gervais ne amintește cât de mult pot conta animalele de companie pentru stăpânii lor și că uneori, recunoștința poate fi exprimată chiar și… cu o felie de profit Netflix pentru blănosul familiei.

Alley Cats va avea premiera pe Netflix în 2026.