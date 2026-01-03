Pisica Sid a învins suferința. Găsită infestată cu purici și cu o malformație fizică, felina trăiește acum o viață plină de iubire și joacă în noua sa familie

O pisică infestată cu purici și cu o deformare a nasului, care trăia în condiții murdare într-o casă, are parte de o viață fericită după ce a fost adoptată și și-a făcut un nou prieten felin.

Pisica Sid a trecut prin iad

Sid, în vârstă de trei ani, a fost salvată de RSPCA de pe o proprietate din Wolverhampton (Marea Britanie). Felina are dificultăți de respirație din cauza deformării nazale, a anunțat organizația caritabilă.

Din fericire, nu a fost necesară o operație, deoarece tratamentul i-a ușurat respirația, iar după ce a mâncat bine și i s-a administrat medicamente împotriva puricilor, Sid și-a găsit o nouă familie în Berkshire.

O viață nouă plină de iubire și joacă

Noua proprietară, Kate Cooper, susține că lui Sid îi place compania pisicii oarbe a familiei, Echo, și a Golden Retriever-ului Froska.

„Îmi amintesc că am văzut fața mică a lui Sid pe site-ul RSPCA și mi s-a părut frumoasă. Am mai avut pisici cu nevoi medicale, așa că sunt pregătită pentru asta și avem un «catio» care le oferă acces afară în siguranță. Deci, casa este bine echipată pentru pisicile domestice”, a explicat ea pentru BBC.

Starea de sănătate a lui Sid s-a îmbunătățit

Ofițerul RSPCA pentru salvarea animalelor, Charlotte Holder, a declarat că pisica a fost salvată de pe o proprietate din Wolverhampton. Se pare că a fost abandonată, iar persoana care o preluase a fost de acord să o încredințeze organizației RSPCA. Ulterior, Sid a fost evaluat și tratat cu succes înainte de a fi adoptat câteva săptămâni mai târziu.

Emma Finnamore, angajată RSPCA din Birmingham, a spus că pisica a făcut progrese mari după tratament, fiind pregătită pentru adopție.

„Din punct de vedere al mobilității, este bine, dar are ochii ușor deformați, unul dintre ei necesitând picături lubrifiante, și are probleme nazale. Dar, în afară de asta, este o pisică iubitoare și suntem încântați să o avem în familie”, a precizat stăpâna lui Sid.

