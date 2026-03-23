Bucureștiul a devenit, pentru două zile, capitala iubitorilor de pisici, odată cu desfășurarea Salonului Felin Internațional SofistiCAT. Evenimentul, organizat la Sala Palatului, a adus împreună unele dintre cele mai spectaculoase exemplare feline din Europa, crescători de top și specialiști din domeniu.

Considerat una dintre cele mai importante competiții feline din sud-estul Europei, Salonul Felin Internațional SofistiCAT a deschis sezonul competițional cu un adevărat spectacol de eleganță și performanță. Publicul a avut ocazia să admire zeci de rase rare, pisici premiate la nivel european și mondial, dar și finalele dedicate celor mai frumoase exemplare din concurs.

Campioni care au atras toate privirile

Printre vedetele incontestabile ale ediției s-a numărat Kira Kiralina, o impresionantă pisică din rasa British Shorthair blue. Supranumită „ursoaica albastră din Bucovina”, Kira a cucerit publicul prin prezența sa calmă și impunătoare.

Performanța sa a fost una remarcabilă: a obținut primul titlu european pentru România la categoria femele castrate. Acest rezultat completează un palmares deja impresionant, care include titluri de Campioană Mondială 2025 și Campioană Europeană 2026.

Un alt favorit al publicului a fost Nexus, un motan British Shorthair Silver, remarcat pentru ochii săi de un albastru intens. Apariția sa a atras imediat atenția vizitatorilor și a fotografilor, iar eleganța naturală l-a transformat într-un candidat puternic în competiție. Nexus deține deja titluri importante, printre care Campion European FIFe 2025 și Campion al Țărilor Baltice 2025.

Povestea care a emoționat publicul

Dincolo de trofee și pedigree-uri impresionante, evenimentul a adus în prim-plan și o poveste care a impresionat profund. Duracell, o fostă pisică fără stăpân din Iași, a reușit o transformare spectaculoasă.

Salvată de pe stradă, ea a ajuns să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatul European Felin organizat la Graz, obținând titlul de Campioană Europeană. Povestea ei confirmă faptul că fiecare pisică are potențial, indiferent de începutul pe care îl are.

Adopții și responsabilitate

Salonul SofistiCAT nu a fost doar despre competiție, ci și despre responsabilitate față de animale. Organizatorii au amenajat zone speciale dedicate pisicilor salvate, unde vizitatorii au putut interacționa direct cu acestea.

Cei interesați au avut posibilitatea să înceapă chiar la fața locului procesul de adopție, un gest care poate schimba complet viața unui animal. Inițiativa subliniază importanța implicării în salvarea și îngrijirea pisicilor fără stăpân.

Un eveniment care pune Bucureștiul pe harta felinologiei

Prin amploare, diversitate și nivelul ridicat al competiției, Salonul Felin Internațional SofistiCAT confirmă statutul Bucureștiului ca punct important pe harta evenimentelor feline din Europa.

De la pisici campioane la povești de viață emoționante, evenimentul a reușit să aducă împreună pasiunea, performanța și grija pentru animale într-un spectacol memorabil.