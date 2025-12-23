Pisicile continuă să uimească știința. Un nou studiu arată că felinele reacționează diferit la bărbați și femei / Iată cum

Un nou studiu arată că pisicile își salută stăpânii bărbați mai vocal decât o fac cu stăpânele. Însă oamenii de știință susțin că descoperirile ar putea fi rezultatul unor norme culturale între participanți decât al unui comportament universal al pisicilor.

Pisicile miaună mai mult la bărbați pentru a le atrage atenția, sugerează un studiu

În peste 10.000 de ani de domesticire, pisicile au învățat să miaune pentru a obține exact ce își doresc de la servitorii lor umani. Acum, cercetătorii din Turcia au descoperit că felinele salută bărbații mult mai vocal decât femeile și asta ar putea fi o altă modalitate prin care ne manipulează pentru a obține atenția pe care o merită.

Noua cercetare dezvăluie „capacitatea pisicilor de a clasifica indivizii cu legături și de a le modula răspunsurile”, a declarat co-autorul studiului, Kaan Kerman, cercetător principal al Grupului de Cercetare a Comportamentului Animal și a Interacțiunilor Om-Animal de la Universitatea Bilkent din Turcia. „Acest lucru arată că pisicile nu sunt automate și posedă abilități cognitive care le permit să trăiască alături de oameni într-un mod adaptativ”, a declarat el pentru Live Science într-un e-mail.

Felinele nu sunt reci

În ciuda reputației lor de a fi distante și neprietenoase, pisicile sunt, de fapt, foarte comunicative și maestre în integrarea în diferite grupuri sociale.

„Comunitatea științifică a catalogat, o vreme, pisicile ca fiind singuratice, cu o nevoie redusă de legături sociale”, a spus Kerman. Cu toate acestea, „sunt mai sociale decât se credea anterior. Nu interacționează cu oamenii doar pentru hrană. Ele caută activ contactul social și formează legături cu îngrijitorii lor”.

Salutul este o parte esențială a acestei sociabilități, deoarece ajută la consolidarea legăturilor dintre pisicile domestice (Felis catus) și oamenii lor, au precizat cercetătorii.

Experimentul făcut de oamenii de știință

Pentru a afla mai multe despre cum salută pisicile oamenii, cercetătorii au echipat 40 de proprietari de pisici cu camere video. Aceștia au fost rugați să filmeze primele 100 de secunde ale interacțiunilor cu pisica după ce se întorc acasă. Participanților li s-a spus să se comporte normal pentru a putea surprinde interacțiunile tipice. Oamenii au analizat apoi filmările pentru a evalua dacă anumite comportamente sunt corelate și dacă diferite variabile demografice au influențat comportamentele pisicilor.

Nouă persoane au fost excluse din studiu din diverse motive, dar videoclipurile cu cei 31 de participanți rămași au arătat că pisicile erau mult mai vocale față de bărbați decât față de femei.

„Niciun alt factor demografic nu a avut un efect perceptibil asupra frecvenței sau duratei saluturilor”, au punctat specialiștii. Aceștia au luat apoi în considerare diferiți factori, cum ar fi sexul animalelor, statutul genealogic și numărul de pisici din gospodărie, dar au descoperit că sexul omului a fost singura influență semnificativă asupra vocalizărilor pisicilor.

Care este explicația

Cercetătorii sugerează că acest lucru s-ar putea datora faptului că femeile sunt de obicei mai active verbal cu pisicile lor și mai bune la interpretarea animalelor. Bărbații, pe de altă parte, ar putea avea nevoie de mult mai multe îndemnuri înainte de a acorda suficientă atenție pisicilor.

Echipa speculează, de asemenea, că factorii culturali ar fi putut influența rezultatele studiului. Cercetările anterioare arată că oamenii din culturi diferite interacționează cu pisicile în moduri diferite și viceversa. În acest caz, participanții erau din Turcia și este posibil ca bărbații să fie mai puțin predispuși să fie vorbăreți cu pisicile lor, consideră oamenii de știință.

„Totuși, această interpretare rămâne speculativă și justifică explorări suplimentare în cercetări viitoare”, a mai spus echipa. Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că mieunatul și alte vocalizări nu se încadrează într-un model specific de comportament, ceea ce înseamnă că aceste vocalizări nu sunt un semn al unei stări emoționale sau al unei nevoi specifice.

Echipa a recunoscut că studiul are mai multe limitări, inclusiv dimensiunea mică a eșantionului și faptul că participanții provin din aceeași regiune. Cercetătorii au remarcat, de asemenea, că studiul nu a controlat alți factori potențial importanți, cum ar fi cât de flămânde erau pisicile la întoarcerea stăpânilor, numărul de alte persoane din gospodărie sau durata în care animalele au stat singure.

Cercetările anterioare au sugerat că pisicile reacționează diferit față de oameni, cum ar fi torcând și întinzându-se mai mult, atunci când sunt separate pentru perioade mai lungi, astfel încât rezultatele nu dezvăluie neapărat că felinele miaună întotdeauna mai mult la bărbați.