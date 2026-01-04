Pisicile în vârstă devin mai vocale și lipicioase: ce încearcă să-ți transmită? Semnalele emoționale pe care nu trebuie să le ignori

Uneori, o pisică în vârstă poate deveni mai leneșă. Dacă felina ta își dorește atenție mai des, acest lucru se poate manifesta în multe moduri diferite. De exemplu, devine mai vocală.

Vocalizarea este o formă de comunicare pentru pisici, așa că este important să o asculți și să fii atent la ce încearcă să-ți transmită. Mieunatul este, de regulă, un apel la un anumit tip de atenție. Este bine să te implici în aceste „conversații feline” și să îi acorzi atenția pe care o caută.

Când pisica ta în vârstă are nevoie de mai multă atenție

Atunci când pisica vrea să-și arate afecțiunea față de tine, te poate urma prin casă sau se poate freca de picioarele tale. Una dintre cele mai afectuoase manifestări este când se freacă de companionii săi umani. Acest gest prietenos, de împărtășire a mirosului, ajută pisica să consolideze o relație pozitivă și să te marcheze cu aroma sa, eliberând feromoni care transmit confort și familiaritate. Este un semn clar de afecțiune și de dorință de atenție.

Dacă lucrezi la calculator sau citești o carte, pisica s-ar putea așeza în fața ecranului, pe tastatură sau chiar pe carte. De asemenea, te poate privi insistent. Practic, îți transmite: „Uită-te la mine! Acordă-mi atenție!”. În astfel de momente, este bine să faci o pauză și să îi arăți afecțiune. Oprește-te pentru câteva minute din ceea ce faci, mângâie-o, vorbește-i și arată-i că este iubită, scrie Petplace.

Trucuri pe care pisicile le folosesc pentru a-ți atrage atenția

Un alt truc frecvent folosit de pisici pentru a atrage atenția este împingerea obiectelor de pe masă sau de pe blatul de bucătărie cu lăbuța. De obicei, pisicile fac acest lucru atunci când ești prin preajmă și poți observa ce se întâmplă. Dacă atenția ta este îndreptată în altă parte, felina întinde lăbuța și lovește un obiect, făcându-l să cadă pe podea. Acesta este modul ei de a spune: „Hei, uită-te la mine! Joacă-te cu mine!”.

În momentele în care pisica își dorește atenție, va găsi întotdeauna o cale să ți-o ceară. Pe măsură ce îmbătrânește, devine mai atașată și vrea să fie alături de tine în fiecare moment al zilei sau al nopții. Dacă pisica și-a pierdut parțial din capacitățile senzoriale, prezența ta poate avea un efect liniștitor asupra ei.

Ai o pisică jucăușă? Este recomandat să te implici ori de câte ori are chef de distracție. Joaca este o modalitate excelentă de a-i oferi atenția pe care o caută și, în același timp, o ajută să își mențină corpul activ și sănătos.

În timp ce unele pisici în vârstă devin mai distante, altele sunt mai afectuoase. Par să tânjească mai multă atenție și apropiere. Ține-ți pisica în brațe, vorbește-i cu blândețe și arată-i că este importantă pentru tine. Dacă încă îi place să se joace, ia una dintre jucăriile ei preferate și petreceți timp împreună.