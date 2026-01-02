Pisicile, între legendă și realitate: Șase mituri despre cele mai enigmatice animale de companie, desființate de știință

Au voie pisicile să bea lapte sau îți citesc gândurile? Este timpul să uiți ce crezi că știi despre companionul tău felin. Toți stăpânii spun că își cunosc felinele. Sunt adesea portretizate ca fiind animale viclene, egoiste, care fac exact ce simt ele. Însă pisicile nu sunt mai egoiste decât orice alt animal.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De fapt, descoperirile făcute de geneticieni, medici veterinari și specialiști în comportamentul animalelor au răsturnat o mare parte din ceea ce credeam că știm despre pisici.

Mitul nr. 1: Laptele este hrana ideală pentru pisici

Imaginea unei pisici mulțumite care linge un bol cu ​​lapte este înșelătoare. Laptele pe care îl cumpărăm din supermarketuri conține puține grăsimi și este greu de digerat.

După înțărcare (în jurul vârstei de 6-12 săptămâni), pisoii încetează să mai producă enzima lactază, necesară pentru digerarea lactozei din lapte. Pentru majoritatea pisicilor, asta înseamnă intoleranță la lactoză, scrie phys.org.

Mitul nr. 2: Pisicile nu pot fi dresate

Adevărul surprinzător este că pisicile pot fi dresate, dar puțini oameni o fac. Parțial, acest lucru se datorează faptului că funcția tradițională a pisicii, vânătoarea, vine natural și are mai mult succes în acest sens atunci când este lăsată de capul ei. Câinii fără dresaj, pe de altă parte, sunt mai mult o piedică decât un ajutor.

Totuși, diferența fundamentală dintre cele două specii nu constă în cât de bine învață, ci în ceea ce îi motivează să învețe. Câinii (Canis lupus familiaris) sunt unici prin faptul că găsesc atenția umană recompensatoare în sine. Se concentrează aproape obsesiv asupra a ceea ce fac dresorii lor. Comportamentul lor poate fi modelat cu o mângâiere pe cap sau ignorându-i atunci când fac altceva în schimb. Câinii pot fi dresați folosind mâncarea ca recompensă, dar pentru majoritatea pisicilor (Felis catus) este singura modalitate care funcționează constant.

Dresarea pisicii necesită mult mai multă răbdare și perseverență decât pentru câine. Motivul? Majoritatea pisicilor acordă atenție oamenilor doar atunci când au nevoie de ceva anume, în timp ce câinii fac asta tot timpul.

Mai întâi trebuie învățate că vor primi o recompensă pentru atenția acordată, în special o bucată de piept de pui. Sesiunile de dresaj trebuie să fie scurte de la început, deoarece pisicile se plictisesc repede.

Dresajul poate fi o modalitate valoroasă de a îmbunătăți bunăstarea pisicii, ușurându-i și viața proprietarului. De exemplu, o vizită la veterinar poate fi un fel de încercare. Dar dacă pisica a fost dresată în prealabil că intrarea și ieșirea din cușcă este distractivă și că aceasta în sine este un loc sigur și confortabil, întregul proces poate fi finalizat cu mult mai puțin stres.

Mitul nr. 3: Curiozitatea ucide pisica

Această veche zicală sugerează că pisicile sunt atât de curioase încât se pun adesea în pericol. De fapt, foarte puține pisici se comportă astfel. Într-adevăr, curiozitatea lor variază – câteva sunt suficient de îndrăznețe pentru a aborda situații noi, dar majoritatea sunt în general mult mai circumspecte, alegând în schimb să inspecteze orice nu este familiar de la o distanță sigură. Biologii consideră că astfel de trăsături de caracter sunt similare personalităților umane și sunt comune multor animale, nu doar pisicilor.

Atunci când hrana este rară, animalele îndrăznețe se descurcă mai bine decât cele timide, deoarece ele ajung să mănânce primele. Cu toate acestea, timiditatea când se apropie de hrană înseamnă că este mai puțin probabil ca un animal să ajungă pradă.

Deci, dacă zicala nu este adevărată, cum a apărut? Se pare că forma originală a zicalei, înregistrată pentru prima dată în secolul al XVI-lea, era „grija a ucis pisica”, în sensul de îngrijorare sau stres. Nu este clar de ce a rezistat în timp, dar știința veterinară redescoperă acum adevărul din spatele ei. Multe pisici de companie suferă de boli precum cistita și dermatita, iar cercetările au arătat că relațiile antagonice dintre feline au o contribuție majoră, poate chiar principală.

Stresul poate apărea între pisicile din aceeași casă, unde proprietarul a ales, fără să știe, două care nu se înțeleg, sau între pisicile din casele vecine care se luptă pentru o graniță între teritoriile lor. Pisicile nu au analiza sofisticată a limbajului corpului care permite câinilor să rezolve astfel de diferențe și pot trăi într-o stare de conflict chiar ani.

Mitul nr. 4: Pisicile sunt animale domestice

Pisicile cu pedigree – Persane, Siameze, Albastru de Rusia și Maine Coon, ca să numim doar câteva – îndeplinesc criteriile pentru un animal complet domesticit. Stăpânii lor controlează reproducerea, hrănirea și îngrijirea, la fel ca în cazul câinilor de rasă, al porcilor și vitelor.

Totuși, majoritatea pisicilor din Marea Britanie sunt „moggies”, nu animale de rasă. Mamele lor erau probabil animale de companie, dar când venea sezonul de împerechere (de obicei ianuarie sau februarie), dispăreau și căutau atenția masculilor. Este posibil ca unul sau doi dintre acești motani să fi fost de companie, dar în zilele noastre majoritatea proprietarilor își castrează pisoii. Asta înseamnă că mulți masculi erau sălbatici, fără stăpân, extrem de precauți cu oamenii.

Mitul nr. 5: Pisicile știu ce gândesc stăpânii lor

În comunitatea științifică, opiniile sunt împărțite dacă animalele de companie gândesc sau nu. Noi, oamenii, folosim această „teorie a minții” cu atâta efort încât poate fi greu de imaginat că nu o posedăm. De exemplu, în timpul unei conversații, ne alegem inconștient cuvintele cu grijă pentru a ne transmite mesajul, deoarece suntem capabili să ne imaginăm ce ar putea gândi cealaltă persoană în timp ce îi vorbim.

În afară de maimuțe, alte mamifere par să aibă doar o „teorie a minții” foarte limitată. Câinii prezintă o versiune primitivă, cunoscută sub numele de „atenție la atenție”: modifică modul în care transmit semnale între ei. Totuși, acest lucru nu dovedește că știu că alți câini au minte. Ar putea fi expresia unui set sofisticat de reguli de comunicare.

Nu este clar dacă pisicile ating sau nu acest nivel: descind dintr-o specie teritorială care avea doar oportunități limitate de interacțiune cu membrii, este puțin probabil ca și creierul pisicilor să fi dezvoltat o astfel de abilitate. Așadar, atunci când pisica se uită la tine, cu siguranță îți va acorda atenție, dar este puțin probabil să-ți citească gândurile.

Mitul nr. 6: Simțul mirosului al câinelui este mai sensibil decât cel al pisicii

Câinii de vânătoare pot detecta mirosuri în concentrații de 10.000 până la 100.000 de ori mai mici decât nasul nostru relativ insensibil. Pisicile ne pot învinge doar cu un factor de 1.000 până la 10.000. Așadar, într-un anumit sens, câinii au un simț al mirosului mai bun decât pisicile.

Dar, spre deosebire de oameni, pisicile și câinii posedă un alt simț olfactiv – al doilea „nas” care se află între cerul gurii și nări. Cunoscut sub numele de organ vomeronazal sau organul lui Jacobson, acest „nas” este alcătuit dintr-o pereche de tuburi umplute cu lichid, fiecare cu o deschidere în nări și cealaltă chiar în spatele dinților incisivi. Aproximativ la jumătatea distanței, fiecare tub se conectează cu o pungă care conține un organ de simț.

Pentru a ajunge la acest organ, mirosurile trebuie mai întâi dizolvate în salivă, apoi pompate în pungă, producând senzații care trebuie să se situeze undeva între miros și gust. Organul vomeronazal (OVN) are chiar și propria zonă a creierului, bulbul olfactiv accesoriu, unde informațiile pe care le produce pot fi procesate separat de cele generate de nasul propriu-zis.

Pisicile au o gamă largă de receptori în canalele lor periferice (OVN) decât câinii (30 față de 9). Mai mult, câinii nu oferă indicii că își folosesc OVN-urile, dar pisicile da: își trag buza superioară, expunându-și dinții de sus.