Pisicile sunt greu de citit, dar nu imposibil. Cum îți dai seama dacă pisica ta este cu adevărat fericită. Explicația științifică a comportamentului felin

Când te uiți la pisica ta, nu știi ce se întâmplă în creierul ei. Dar este util să ai o idee despre cum să recunoști emoțiile feline din comportamentul ei.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce trebuie să știi despre pisica ta

Acordă atenție tuturor părților corpului pisicii tale atunci când încerci să îi înțelegi limbajul corpului. De exemplu, o clipire lentă este un semn al relaxării, în timp ce o clipire rapidă indică teamă.

În esență, cu cât poziția corpului pisicii tale este mai deschisă, cu atât este mai puțin stresată. O felină care stă întinsă pe o parte sau pe spate, cu picioarele întinse și burta la vedere, este relaxată. Ochii ei ar putea fi complet sau parțial închiși sau ar putea clipi încet spre tine dacă ai noroc, iar urechile și mustățile vor fi într-o poziție normală.

Când ar trebui să-i oferi spațiu pisicii tale

Semnele că pisica ta vrea să stai departe includ o coadă care foșnește, pielea ondulată, un corp aplatizat (ca și cum ar încerca să fie invizibilă), membrele și coada lipite de corp, șuierături, mieunat. Dacă le observi, nu te apropia de felină, deoarece s-ar putea simți forțată să se apere cu dinții și/sau ghearele.

În schimb, oferă-i spațiu. Dacă o mângâi, oprește-te înainte ca pisica să fie nevoită să spună și mai clar că e de ajuns. Las-o să se apropie de tine și să aleagă dacă vrea sau nu să interacționeze cu tine.

Cum îți dai seama dacă pisica este frustrată

Pisicile devin frustrate pentru că se plictisesc, nu pot accesa ceva ce își doresc (cum ar fi mâncare sau o pasăre pe care o văd prin fereastră) sau sunt nefericite că se află într-un adăpost, unde pot face mizerie în cușcă răsturnând bolurile cu mâncare și apă etc.

Semnele de frustrare includ acest tip de distrugere și încercarea de a evada, precum și mieunatul frecvent, plimbatul în sus și în jos și frecarea frecventă de lucruri. Mare atenție cu o pisică în această stare, deoarece riști să fii mușcat! Poți ajuta la prevenirea frustrării dându-ți seama ce își dorește felina.

Ce transmit pisicile

Oamenii se uită adesea la expresiile faciale pentru a găsi indicii despre emoții, însă faptul că există o varietate în formele fețelor pisicilor face dificilă citirea emoțiilor în acest fel. Însă oamenii de știință fac progrese.

Într-un studiu, cercetătorii au analizat fețele pisicilor din adăposturi atât în ​​timpul mângâierii (cu mâna sau cu un stick tactil), cât și în timp ce se aflau în cușcă. Din cauza diferitelor forme ale feței, experții au analizat cum se schimba mimica față de o poziție normală.

Frica a fost asociată cu o postură joasă și plată, ascunderea, retragerea și mișcarea înapoi, adesea cu o înghețare (un moment de nemișcare) prealabilă. De asemenea, oamenii de știință au descoperit că direcția capului pisicii e asociată cu emoțiile acesteia; o privire spre stânga sau o întoarcere a capului atunci când pisica este speriată și o privire sau o întoarcere spre dreapta la o pisică relaxată. Unele dintre pisicile din studiu au fost frustrate, iar semnele au inclus linsul nasului, limba vizibilă și șuieratul.

Scală pentru grimasele pisicilor

Cercetătorii au dezvoltat și validat, de asemenea, o scală pentru grimasele pisicilor, care ar putea fi utilă medicilor veterinari. Semnele faciale pe care le-au identificat sunt o schimbare a formei botului (oval și bombat în loc de rotund); modificări ale poziției vârfurilor urechilor (depărtate și orientate în exterior); o îngustare a zonei ochilor, cu ochii potențial parțial închiși; mustățile orientate înainte, drepte și departe de față, în loc de curba obișnuită, frumoasă și relaxată. Totodată, capul era mai jos decât de obicei, sub umeri sau cu bărbia apropiată de piept.

Cât de ușor este să citești limbajul corpului unei pisici?

Reputația pisicilor de a fi greu de citit face parte din misterul lor. Majoritatea oamenilor au avut rezultate mai slabe atunci când specialiștii le-au arătat videoclipuri cu pisici și le-au cerut să spună dacă felinele simțeau emoții pozitive sau negative (fericire sau nefericire). Doar 13% s-au descurcat bine și nu erau proprietari de animale, ci mai degrabă persoane care lucrau cu pisici, cum ar fi medicii veterinari, tehnicienii veterinari și adăposturile.