Poliția Română avertizează: „Animalele de companie nu sunt cadouri de Crăciun, ci o responsabilitate pe termen lung”

Este cea mai frumoasă perioadă din an, când ne strângem toată familia în jurul bradului și mesei de Crăciun. Cuprinși de magia sărbătorilor de iarnă, unii dintre ei oferă celor dragi animale de companie drept cadouri, însă este o are greșeală. Poliția Română face apel la responsabilitate în această perioadă și avertizează că animalele nu sunt simple cadouri, fără a lua în calcul responsabilitatea uriașă care vine odată cu acest gest. Câinii și pisicile sunt un angajament pe termen lung, care implică timp, îngrijire și atenție constantă.

Mesajul transmis de Poliția Română

Poliția Română atrage atenția că animalele nu sunt jucării și nici surprize de moment, ci ființe vii ce necesită îngrijire zilnică, timp și atenție.

„Animalele nu sunt cadouri, ci o responsabilitate pe termen lung! În perioada sărbătorilor de iarnă reamintim faptul că animalele de companie nu sunt simple cadouri, ci angajamente care implică timp, atenție și grijă constantă”, transmit reprezentanții Poliției Române în perioada sărbătorilor de iarnă în mediul online.

Autoritățile reamintesc faptul că orice proprietar are obligații față de animalul său de companie. Printre acestea se numără asigurarea unui adăpost corespunzător, a hranei și apei suficiente, a îngrijirii zilnice, precum și a asistenței medicale necesare pe tot parcursul vieții animalului.

„Ține minte: ai obligația de a asigura animalului tău de companie un adăpost corespunzător, hrană și apă suficiente, îngrijire, asistență medicală. Facem apel la responsabilitate și la respect față de toate animalele!”, a mai precizat Poliția Română.

Din păcate, în fiecare an, după perioada sărbătorilor, adăposturile și organizațiile de protecție a animalelor se confruntă cu un număr crescut de abandonuri, multe dintre ele fiind rezultatul unor decizii luate impulsiv, sub presiunea emoției momentului.

Poliția Română face apel la cetățeni să trateze cu responsabilitate decizia de a adopta sau cumpăra un animal. Trebuie să se asigure că toată familia este pregătită pentru acest angajament pe termen lung.

