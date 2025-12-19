Poliţiştii din Argeș au găsit într-o gospodărie 115 câini şi 21 de pisici care nu beneficiau de îngrijire corespunzătoare

Poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor Argeş s-au sesizat din oficiu că peste 130 de animale, câini şi pisici, cazate la o adresă din comuna Rociu, nu ar beneficia de condiţii corespunzătoare, respectiv apă, hrană şi îngrijire medicală, transmite Agerpres.

“Astfel, poliţiştii s-au deplasat la locuinţa în cauză, ocazie cu care au constatat că un număr de 115 exemplare canine şi 21 de exemplare feline nu beneficiau de condiţii de bunăstare. Având în vedere că animalele se aflau în situaţie de pericol, poliţiştii au procedat de urgenţă (…) la emiterea unui ordin de plasare a animalelor în adăpost”, a transmis vineri Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

Potrivit aceleiaşi surse, animalele au fost preluate şi cazate într-un adăpost autorizat din localitatea Smeura, judeţul Argeş. Poliţiştii au dispus sancţionarea contravenţională a celor doi proprietari ai imobilului, un bărbat de 56 de ani din Rociu şi o femeie de 54 de ani din Goleşti, cu amenzi în valoare totală de 6.000 de lei.

