Povestea de succes a unui cățel salvat: Ella Năzdrăvana a schimbat viața noilor stăpâni. „Ne-a învățat răbdarea și bucuria de a descoperi lumea prin ochii ei” (FOTO)

Povestea unui cățel salvat va fi mereu emoționantă, nu doar prin prisma vieții avute până atunci, ci datorită oamenilor care îi oferă o nouă șansă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Povestea de succes a unui cățel salvat

Este și cazul Ellei, o cățelușă năzdrăvană, salvată din adăpostul ASPA de o familie iubitoare care a învățat, la rândul ei, lucruri importante.

„Ella Năzdrăvana, sau Ella Tomberonista, a ajuns la noi când avea doar trei luni și a transformat complet viața familiei noastre. Pierdusem recent unul din cei doi câini ai casei, am văzut reclama târgului de adopții din parcul Herăstrău și ne-am hotărât să mergem să adoptăm. Odată ajunși la târg am văzut-o pe ea, care semăna foarte mult cu Lupița noastră și după o plimbare scurtă, am plecat acasă împreună. La început, bichonul nostru mai mare a fost puțin surprins, dar Ella s-a făcut repede acceptată și iubită. E curajoasă, energică și prima la toate – fie că este vorba despre mâncare, atenție sau joacă”, a spus Monica, mămica Ellei, pentru ASPA, care a expus povestea pe pagina de Facebook.

Ella Năzdrăvana a schimbat viața noilor stăpâni

Deși a venit din adăpost, Ella nu și-a făcut niciodată nevoile în casă. Monica a explicat cum cățelușa este foarte inteligentă și înțelege foarte multe lucruri. Desigur că experimentează și a făcut deja unele pagube, dar stăpânii săi nu se supără.

„Desigur că testează limite, dar viața noastră s-a adaptat la energia ei: râsete, destule pagube, dar și momente de tandrețe fără margini. Ne-a învățat răbdarea și bucuria de a descoperi lumea prin ochii unui cățel curajos și plin de personalitate. Ella este acum parte din familie, este recent sterilizată, sănătoasă și iubitoare. Cu siguranță în perioada următoare vom începe și ceva lecții de dresaj, momentan știe foarte bine ce înseamnă degetul arătător”, a mai afirmat Monica.

Citește și: