În timp ce asociațiile și iubitorii de animale povestesc prin ce traumă au trecut în timp ce încercau să preia câinii supraviețuitori din lagărul de la Suraia, apare și povestea lui Kenzo, un patruped căutat cu disperare de stăpânii săi, după ce a fost luat din curte.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Povestea lui Kenzo, unul dintre câinii supraviețuitori de la Suraia

Kenzo, un cățel de rasă comună din Dâmbovița, a ajuns la Suraia de circa trei săptămâni. Deși avea stăpâni, era microcipat și chiar înregistrat ca pierdut în RECS, hingherii și responsabilii adăpostului nu s-au obosit să verifice.

Informația despre Kenzo a apărut în timpul procesului de preluare a animalelor din adăpostul din Vrancea și a fost postată de Ira Ioana pe pagina ei de Facebook, împreună cu mai multe imagini cu câinele. În comentarii, stăpâna lui a spus că i-a fost luat din curte, urmând să facă și o plângere la Poliție pentru această faptă.

„WAW!!! Un cățel pe care l-am preluat ieri de la Suraia avea stăpâni care-l căutau cu disperare de 3 săptămâni și astăzi au venit de la sute de km distanță să-l recupereze pe Kenzo. A fost o reîntâlnire emoționantă. Câinele le-a fost luat în mod abuziv din curte în Dâmbovița!!!!”, scrie în postarea de pe rețeaua socială.

Câini furați din curțile proprietarilor, duși în lagărul canin din Vrancea

Anca Dragomir, proprietara câinelui, a povestit cum Kenzo a aparținut părinților ei. Când acesta a dispărut, familia a cercetat la primăria din Dâmbovița, unde nu i-au dat informații, ba chiar a indus-o în eroare, spunându-i că animalul de află încă în județ. Ulterior, la presiunile familiei, reprezentanții primăriei au recunoscut că aveau contract cu hingherii de la adăpostul din Suraia.

Kenzo este un exemplu fericit, însă mulți alți stăpâni continuă să își caute câinii pe care, deși nu i-au abandonat cu bună știință, au dispărut fără urmă. Asociațiile depun eforturi de identificare a câinilor cu microcip sau cu stăpân dintre cei peste 200 de animale salvate din adăpost groazei.

Citește și: