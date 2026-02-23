Cățelușa aleasă drept mascota PetExpo 2026 are o poveste cel puțin emoționantă, expusă chiar de către cel care a îngrijit-o ani la rând. El se laudă cu titlul câștigat de Maya, spunând că acesta reprezintă confirmarea valorii sale nemărginite.

Povestea Mayei, cățelușa aleasă drept mascota PetExpo 2026

Cunoscut în mediul online pentru simpaticii lui căței, Balthazar și Kevin, Cosmin Dumitrache are un nou motiv de a fi mândru. Mai puțin cunoscută publicului său, Maya este o cățelușă în vârstă de zece ani care locuiește alături de părinții tânărului, într-o zonă rurală.

Inițial, la concursul pentru alegerea mascotei PetExpo 2026, ce va avea loc pe 14 și 15 martie, în București, Cosmin i-a înscris pe Balthazar și Kevin. Cu doar o zi înainte de a se încheia procesul de înscriere, el s-a gândit să îi ofere și Mayei o șansă, dat fiind faptul că este atât de specială pentru el.

Maya, noua vedetă a evenimentului cu și despre animale

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Cosmin a povestit puțin și despre o altă cățelușă pe care a avut-o și alături de care a crescut. Aceasta a crescut-o, practic, și pe Maya, învățând-o cum să fie blândă și iubitoare.

„Tina, cu câțiva ani mai înțeleaptă, a crescut-o pe Maya fără grabă, a învățat-o cum să se joace, cum să rămână aproape, cum să iubească și cum să aibă grijă de mine, apoi s-a stins, lăsând în urmă nu doar absență, ci și un bagaj întreg de lecții.

Mayei i-a luat puțin timp să înțeleagă că Tina nu mai este fizic lângă ea și că vine momentul să pună în practică tot ce a primit, iar din acel punct ceva s-a așezat definitiv în felul ei de a fi, pentru că a preluat fără ezitare rolul de echilibru și a rămas cea bună și înțeleaptă, un câine blând, cald, cu ochi ca de gheață și totuși atât de calzi.

Astăzi are zece ani, iar câștigarea titlului de Mascota PetExpo vine pentru mine ca o recunoaștere a tuturor anilor în care a știut pur și simplu să fie, iar prin felul ei de a fi a făcut atât de mult, mai mult decât poate fi pus în cuvinte, pentru că nu vorbim despre un moment, ci despre o construcție tăcută în timp”, a scris Cosmin Dumitrache.

Pentru el, câștigarea acestui titlu reprezintă o confirmare a valorii Mayei, „a felului ei curat și constant de a rămâne aproape”.

