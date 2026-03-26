O zi din viața unei voluntare care are grijă de peste 100 de căței nu este deloc ușoară, însă dorința de a face bine este mai mare decât oboseala.

Povestea unei voluntare care are grijă de peste 100 de căței

O voluntară din Statele Unite, care a avut grijă de peste 100 de pui de câine de-a lungul anilor, a povestit cum arată, de fapt, această muncă în spatele ușilor închise. Dincolo de imaginile adorabile, realitatea implică nopți nedormite, multă responsabilitate și, uneori, despărțiri dificile, potrivit eu.usatoday.com.

Fiecare caz vine cu provocări diverse, în ciuda credinței că puii de câine ar fi mai ușor de îngrijit. De la hrăniri la ore fixe și socializare, până la probleme medicale sau comportamentale, îngrijirea unui cățeluș necesită numeroase eforturi, precum timp, răbdare și implicare constantă. În multe situații, voluntarii devin primul punct de sprijin pentru animale salvate din condiții dificile, ajutându-le să învețe să aibă din nou încredere în oameni.

De departe însă, unul dintre cele mai dificile momente pentru voluntari este acela în care cățeii trebuie să plece spre familiile care i-au adoptat. După zile sau chiar săptămâni petrecute împreună, atașamentul devine inevitabil, însă voluntara susține că, deși este greu din punct de vedere emoțional, simte și o mare satisfacție pentru că știe că animalele ajung într-un cămin permanent unde vor primi grija și iubirea pe care le merită.

Chiar dacă este solicitantă, experiența de foster este descrisă ca fiind extrem de plăcută. Voluntarii nu doar că ajută direct animalele, ci contribuie la întregul proces de salvare, făcând posibilă preluarea altor cazuri din adăposturi.

Citește și: