Premieră în medicina veterinară. Opt pui de pisică, ucişi de gripa aviară: „Este dovada că virusul se transmite şi la mamifere”

Opt pui de pisică, de la un adăpost din Olanda, au murit după ce au fost infectaţi cu virusul gripei aviare H5N1, o premieră ce ridică îngrijorări în rândul specialiştilor şi confirmă că virusul se poate transmite şi la animale.

Opt pisoi au murit din cauza gripei aviare H5N1

Cu toate că riscul de infectare pentru pisici este considerat scăzut, autorităţile avertizează că nu este inexistent, iar stăpânii sunt îndemnaţi să rămână vigilenţi în faţa acestei situaţii fără precedent.

Infecția a fost raportată de un proprietar al unui pui de pisică ce a murit la puțin timp după ce-l luase dintr-un adăpost. Pisoiul a fost examinat de Centrul de Cercetare Bioveterinară Wageningen, care a raportat infecția cu virusul gripei aviare H5N1 la data de 19 noiembrie, scrie Agerpres.

Specialiștii nu știu cum s-au infectat puii de pisică

Motănelul provenea de la o fermă de capre. Nici cei șapte frățiori ai lui nu au supraviețuit, probabil, tot din cauza acestui virus. Experții Autorității pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum din Olanda (NVWA) au vizitat ferma de capre pe 20 noiembrie și au examinat cele trei pisici prezente, inclusiv pe mama pisoilor. De asemenea, și caprele de lapte au fost controlate, dar nu s-a constatat gripă aviară. Nu se știe foarte clar cum s-au infectat pisoii cu virusul gripei aviare.

Proprietarul fermei susține că pisica-mamă a găsit carcasa unei păsări sălbatice pe 27 octombrie și a adus-o în cuib. Nu este exclus ca această pasăre să fi fost infectată și ca pisoii, mâncând-o, să se fi infectat.

Autoritatea Olandeză pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum a informat Serviciul Municipal de Sănătate (GGD) local despre situație, iar acesta a contactat toți stăpânii de pisici. Acolo unde a fost necesar, având în vedere perioada de incubație, proprietarilor li s-a oferit un test pentru gripa aviară și a fost inițiată o monitorizare activă pentru mai mulți dintre ei. Până acum, niciun pisoi nu are simptome.

Este o premieră când un caz de gripă aviară afectează un mamifer

Depistarea gripei aviare la pisoi confirmă teoria existentă potrivit căreia virusul poate apărea și la mamifere. Este prima dată când un caz de gripă aviară a fost identificat la un mamifer, însă specialiștii spun că riscul ca acestea să se infecteze este, totuși, scăzut.

Totuși, în Olanda, stăpânii de pisici sunt sfătuiți să stea în alertă. Dacă o pisică are simptome, este recomandată consultarea de urgență a veterinarului și măsuri de igienă adecvate. Simptomele includ febra, gâfâitul, dificultățile de respirație, letargia, conjunctivita, secrețiile nazale, ochii roșii, secreții mucoase din ochi sau nas, semne neurologice, cum ar fi tremorul sau mersul instabil.