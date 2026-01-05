Noua Zeelandă a recunoscut, în mod oficial, că animalele sunt ființe care simt emoții asemenea oamenilor, ca frica, durerea sau stresul. Astfel, printr-o mutare îndrăzneață la nivel global, această țară a decis să interzică testarea de cosmetice pe necuvântătoare.

Noua Zeelandă pune capăt testărilor de cosmetice pe animale

Decizia oficială vine ca urmare a unor credințe învechite ce vorbesc despre animale ca despre niște obiecte. Noua Zeelandă militează de mult timp pentru afirmarea internațională a faptului că și animalele sunt importante, iar experiențele lor contează la fel ca ale oamenilor, astfel că merită protecție legală, potrivit World Animal News.

Militanții pentru drepturile animalelor cataloghează această hotărâre ca o victorie mult așteptată.

„Cu toții merităm compasiune. Nu contează dacă ești om, iepure, vacă, pește sau șobolan – cu toții vrem să ne bucurăm de o viață liberă”, a declarat SAFE For Animals pe pagina lor de internet.

Drepturile emoționale ale animalelor, recunoscute la scară largă

Acum, prin introducerea în lege a faptului că și animalele pot simți emoții, orice deținător de patrupezi este responsabil să asigure bunăstarea atât fizică, cât și emoțională a acestora. De asemenea, orice formă de cruzime este interzisă și sancționată dur, îngrijirea animalelor devenind obligatorie.

În ceea ce privește oprirea testărilor produselor cosmetice pe animale, această decizie reprezintă o lovitură puternică în industria frumuseții la nivel global. Companiile care operează pe teritoriul Noii Zeelande trebuie să se reorienteze și să se bazeze pe metode moderne, ce nu implică testarea pe animale. Susținătorii măsurii spun că astfel vor fi salvate nenumărate vieți de animale.

Noua Zeelandă se alătură, astfel, unui număr tot mai mare de țări care protejează activ drepturile animalelor și dau dovadă de conștientizare a faptului că modul în care necuvântătoarele sunt tratate reflectă atitudinea generală a societății.

