O insulă a scăpat de dihori cu ajutorul unui câine special antrenat în acest sens. Woody se ocupă acum de securitatea biologică din Rathlin Island, chiar dacă în timpul misiunii de eradicare a dăunătorilor a rămas fără un ochi.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O insulă a scăpat complet de dihori cu ajutorul unui câine a dus la eradicarea unei specii invazive de dihori. Introduși pe insulă în anii ’80, dihorii au devenit rapid un pericol major pentru coloniile de păsări marine, distrugând ouăle și puii acestora. În timp, impactul lor asupra biodiversității a fost devastator, potrivit BBC.

Pentru a salva ecosistemul, autoritățile au lansat proiectul Life Raft, o inițiativă de aproximativ 4,5 milioane de lire, desfășurată pe parcursul a cinci ani. În cadrul acestuia, au fost amplasate peste 400 de capcane pentru dihori și mii de capcane pentru rozătoare. Pe lângă munca dedicată a oamenilor, eroul aceste acțiuni a fost Woody, un labrador antrenat special pentru detectarea speciilor invazive. Cu un miros extrem de fin, câinele a fost esențial în identificarea ultimelor exemplare rămase. Cu ajutorul lui, insula a devenit „ferret-free” din octombrie 2023.

Chiar și după încheierea misiunii, Woody și-a păstrat rolul atât de necesar. El verifică transporturile care ajung pe insulă — de la furaje la materiale de construcții — pentru a preveni reintroducerea accidentală a speciilor invazive. Chiar dacă în timpul proiectului a suferit un accident nefericit și a pierdut un ochi, capacitatea sa de detectare a rămas intactă.

Reușita din Rathlin Island a atras atenția la nivel internațional, fiind prezentată la conferințe de specialitate drept un exemplu de bune practici. De asemenea, proiectul demonstrează cât de importantă este colaborarea dintre autorități și comunitate, dar și rolul pe care îl pot avea animalele în protejarea mediului.

