Primăria Craiova se apără după ce un bărbat, urmărit de o haită de câini, a căzut în lacul din Parcul Romanescu: „Echipele de ecarisaj sunt agresate de iubitorii de animale”

Reprezentanţii Primăriei Craiova susțin că, de fiecare dată când echipele de ecarisaj sunt în timpul procedurilor de prindere a câinilor fără stăpân, oamenii din echipe au mari probleme cu iubitorii de animale, care îi şi agresează fizic pe aceştia, transmite Agerpres.

Cum se apără Primăria Craiova după incidentul din Parcul Romanescu

După incidentul din Parcul “Nicolae Romanescu” din Craiova, când un bărbat, urmărit de o haită de câini, a căzut în lacul din zonă şi a fost nevoie de intervenţia jandarmilor pentru a fi scos din apă, municipalitatea a transmis un comunicat de presă în care spune că perimetrul parcului este supravegheat în permanenţă de angajaţii Serviciului de Gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Salubritate Craiova.

„Având în vedere că s-au primit mai multe sesizări, în ultima perioadă, referitoare la apariţia unor câini agresivi în Parcul Nicolae Romanescu, echipajele de ecarisaj sunt prezente zilnic în zonă, fiind capturaţi, în medie, câte doi câini pe zi. Toţi câinii prinşi în Parcul Nicolae Romanescu provin de pe terenurile virane private învecinate cu parcul, unde ei se adăpostesc ziua, iar noaptea ies în parc. Dar, chiar dacă se iau măsuri în permanenţă, de fiecare dată când echipele de ecarisaj sunt în timpul procedurilor de prindere a câinilor fără stăpân, oamenii din echipe au mari probleme cu iubitorii de animale, care îi şi agresează fizic pe aceştia”, informează primăria.

Tensiuni între echipele de ecarisaj și iubitorii de animale

Municipalitatea le reaminteşte proprietarilor de animale că au obligaţia, conform legii, să-şi păstreze animalele de companie pe domeniul privat, dar şi să le sterilizeze şi microcipeze şi având în vedere că Salubritate Craiova nu poate acţiona pe teren privat, se va trece la amendarea proprietarilor terenurilor private din vecinătatea parcului.

„Pentru a stopa acest fenomen de înmulţire necontrolată a acestor câini fără stăpân, care provin de la câinii cu stăpân nesterilizaţi, primăria împreună cu Salubritate Craiova, au făcut şi o campanie gratuită de sterilizare voluntară a câinilor cu stăpân.

De altfel, Primăria Craiova, Salubritatea şi reprezentanţii Poliţiei animalelor vor demara, de anul viitor, verificări în tot oraşul pentru cei care nu îşi sterilizează animalele. Capturarea câinilor de pe domeniul public se face conform legislaţiei în vigoare, respectând normele şi regulamentele, ce includ şi condiţiile de capturare ce trebuie îndeplinite concomitent.

Apel către cetățeni

Pentru a eficientiza activitatea de ecarisaj din municipiul nostru, le recomandăm cetăţenilor să sune direct la dispeceratul Salubritate Craiova (0251.422.733), care funcţionează nonstop şi care poate sesiza imediat echipajul de capturare”, potrivit primăriei.

Urmărit de o haită de câini, un bărbat a căzut într-un lac dintr-un parc din Craiova şi a fost nevoie de intervenţia jandarmilor pentru a fi scos afară. Potrivit Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dolj, incidentul s-a petrecut în acest weekend, când jandarmii doljeni aflaţi în misiune au fost sesizaţi prin apel la 112 chiar de către bărbat.

Șoc emoţional şi hipotermie

Acesta le-a spus jandarmilor că, în încercarea de a scăpa de câinii care îl urmăreau, a căzut în lacul din parc, iar unul dintre picioare i s-a blocat în nămolul şi ramurile de pe fundul lacului, nemaiputând să iasă afară.

„Ajunşi la faţa locului, jandarmii au identificat apelantul blocat în pârâul adiacent Lacului Nicolae Romanescu şi au intervenit de urgenţă pentru extragerea acestuia. Persoana se afla într-o stare vizibilă de şoc emoţional şi hipotermie, motiv pentru care, după intervenţie, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe Craiova, unde a primit îngrijiri medicale. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj reaminteşte cetăţenilor importanţa apelării numărului unic de urgenţă 112 în situaţii care le pot pune viaţa sau integritatea corporală în pericol”, a anunțat IJJ Dolj.

