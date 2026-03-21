Primele ouă de Paște pentru câini, create de un maestru ciocolatier britanic

Primul trio de ouă de Paște artizanale pentru câini, realizat de brandul Years.com împreună cu maestrul ciocolatier Barry Colenso – omul din spatele tortului de nuntă pentru Prințul William și Catherine Middleton – a fost lansat oficial.

Ouă de Paște pentru câini

Cu o carieră de peste 40 de ani, care include poziții precum Head of Patisserie la un hotel de top din Londra sau Master Chocolatier la Thorntons și experiența în crearea de deserturi pentru familii regale, Barry Colenso este un adevărat expert în ciocolată. Totuși, aceste ouă marchează prima ciocolată realizată special pentru câini, notează Life Companion.

Trio-ul de ouă Years.com fără cacao (3 x 60g) combină arome delicioase, fructe reale și texturi crocante, cu ingrediente sigure pentru digestia câinilor (potrivite de la 4+ luni). Ouăle, realizate la comandă, pot fi rezervate online pentru £11,95 pentru trei bucăți și £9,95 pentru abonații Years.com.

Gustări artizanale, sănătoase și delicioase

Fiecare ou este făcut manual, din carob fără cacao, bogat natural în antioxidanți și blând cu stomacul, amestecat cu fructe reale și ingrediente crocante:

Berry Shortbread : zmeură liofilizată și bucăți de biscuiți shortbread

Coconut Berry : fulgi de cocos și căpșuni liofilizate

Nutty ’Nana : arahide măcinate și felii de banană uscată

Aceste delicii de Paște, ediție limitată, sunt fără gluten, bogate în fibre naturale, pot susține sănătatea digestivă și sunt concepute pentru a fi servite în porții mici, sigure pentru câini.

Darren Beale, CEO Years.com, a declarat: „Colaborarea cu Barry ne-a permis să ridicăm standardul pentru gustările canine, transformându-le în produse cu adevărat artizanale, fără a compromite siguranța sau nutriția. Aceste ouă de Paște sunt distractive, gustoase și sunt cadouri pe care proprietarii se pot bucura să le ofere câinilor lor.”

Barry Colenso, Maestru Ciocolatier, a adăugat: „Nu era vorba doar despre un simplu răsfăț pentru câini. Am aplicat adevărata gândire a unui ciocolatier – textură, aromă, crocanță, senzație în gură și plăcere – și le-am reconfigurat pentru a fi complet sigure, vizual impresionante și sănătoase pentru digestie. Colaborarea cu Years.com a fost fantastică, iar rezultatul este remarcabil. Dacă facem ciocolată pentru câini… vrem să o facem corect!”