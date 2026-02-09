Primul muzeu al pisicilor din India s-a deschis. Vizitatorii se pot bucura de interacțiunea cu cele mai frumoase feline, în timp ce învață despre ele (VIDEO)

Primul muzeu al pisicilor din India s-a deschis în Mysuru. Vizitatorii s-au bucurat de o experiență inedită în ziua inaugurării. Zecile de feline, unele dintre ele de rasă exotică, i-au ajutat pe oameni să învețe mai multe despre pisici.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Primul muzeu al pisicilor din India s-a deschis

Această nouă inițiativă, demarată de Sharath BS, fondatorul Jin Min Cat World, are drept scop conștientizarea importanței felinelor în viața omului. El speră ca muzeul să aibă succes, iar gradul adopțiilor de feline să crească.

Încă de la intrarea în muzeu, vizitatorii pot observa fotografia înrămată a unei pisici care a fost a fondatorului. Coco a fugit pe fereastră și a suferit un accident rutier în 2024 care, din păcate, a răpit-o de lângă familia sa. De aici a pornit și ideea acestui spațiu interactiv.

„Am vrut ca mai mulți oameni să fie conștienți de pisici”, a spus Sharath pentru The Hindu.com.

Într-o secțiune a muzeului pot fi admirate numeroase artefacte și figurine egiptene cu pisici. Într-o altă zonă se regăsesc diverse personaje feline emblematice, ca Tom, însoțit de Jerry, sau personajul manga japonez Doraemon. Întregul ansamblu a fost construit din fonduri proprii, iar prețul biletelor de intrare este suficient pentru a plăti întreținerea, salariile, mâncarea animalelor și cheltuielile cu veterinarul.

Loc special dedicat pisicilor

Există, de asemenea, și o zonă de panouri informative despre pisici, începând cu noțiunile de bază în ceea ce privește definiția felinelor, până la detalii referitoare la viziunea animalelor, cum să citești și să înțelegi limbajul corpului pisicii, când să duci animalul la veterinar, tipurile de blana și diverse informații despre rasele de pisici din lume.

„Ca și câinii, există mai multe rase de pisici, cel puțin 40-50, dar oamenii nu știu despre asta. Doar le fac conștientizarea faptului că există atât de multe rase în întreaga lume. Îmi plac pisicile independente și le am de zeci de ani”, mai explică fondatorul Jin Min Cat World, care subliniază că muzeul nu promovează o rasă anume de pisici, ci pe toate, chiar și pe cele de rasă comună.

Pe lângă aceste secțiuni ale muzeului, atracția principală sunt cele 20 de pisici din rase diferite, inclusiv câteva indiene. Sharath a explicat că toate pisicile din muzeu au fost adoptate. Felinele au un spațiu special dedicat relaxării, ignorând majoritatea spectatorilor.

Această zonă, îmbogățită cu tuneluri, duce la o altă zonă mai mare, închisă, de circa 93 de metri pătrați, plină cu obiecte dedicate felinelor: copaci pentru pisici, stâlpi și rafturi, boluri cu mâncare, apă și litiere. Astfel, felinele se pot plimba în voie și au toate condițiile de trai. Cu toate acestea, pisicile nu pot fi atinse de vizitatori după bunul plac, ci doar la cerere.

Citește și: