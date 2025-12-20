Primul târg de adopție organizat de Primăria Târgoviște: „Adoptă un prieten pe viață. O casă pentru ei, o bucurie pentru tine” | Imagini de la fața locului și interviu în exclusivitate cu primarul Daniel-Cristian Stan (VIDEO&FOTO)

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel-Cristian Stan, a fost prezent astăzi la primul târg de adopții de câini organizat în oraș, un eveniment cu o puternică încărcătură emoțională, inspirat inclusiv din propria sa experiență de viață. Tată și stăpân al lui Happy, cățelul care a crescut odată cu fiica sa, edilul a vorbit deschis pentru cititorii Pets&Cats despre iubirea față de animale, despre responsabilitatea pe care o avem față de ele și despre nevoia urgentă de implicare a comunității. Primarul a atras atenția asupra unui paradox dureros: deși Primăria oferă sterilizări gratuite, prea puțini cetățeni aleg să vină, iar lipsa de responsabilitate continuă să alimenteze abandonul. Dacă fiecare primar, din fiecare județ, comună sau sat, ar face un pas vizibil în această direcție, problema câinilor fără stăpân ar putea fi cu adevărat gestionată.

Interviu în exclusivitate cu Daniel-Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște

Reporter: Domnule primar, cine v-a „insuflat” iubirea față de animale? Ați crescut în preajma lor? Aveți animale de companie?

Daniel-Cristian Stan: În general, oamenii iubesc animalele. Nu ai cum să nu le iubești dacă ai crescut cu ele. Fac parte din familie, din viața de zi cu zi. Da, am un cățel, Happy, care are 9 ani. A crescut odată cu fiica mea, iar acum ea are aproape 16 ani. Practic, au copilărit împreună.

Reporter: Ce v-a determinat să organizați primul târg de adopții de câini în Târgoviște și ce obiective aveți pe termen lung în privința gestionării animalelor fără stăpân?

Daniel-Cristian Stan: Îmi doresc din suflet ca toți cățelușii prezenți la târg să fie adoptați. Vor fi aproximativ 20 de câini și, dincolo de adopție, vrem să transmitem un mesaj foarte clar: responsabilitatea față de animale este esențială. Avem și o campanie gratuită de sterilizare a câinilor cu stăpân din municipiu. Din păcate, deși facem informări constante, oamenii nu vin într-un număr suficient. Pentru un oraș de dimensiunea Târgoviștei, un număr de doar 70–80 de sterilizări realizate în decurs de trei luni este mult prea mic. Prin acest târg vrem să sensibilizăm și să atragem atenția asupra importanței sterilizării.

Reporter: Ce mesaj le transmiteți târgoviștenilor care își doresc un animal de companie, dar încă ezită să adopte dintr-un adăpost?

Daniel-Cristian Stan: Le transmit că adopția înseamnă o șansă la viață pentru un animal și o bucurie sinceră pentru familie. Câinii din adăpost au nevoie de iubire, siguranță și stabilitate. În schimb, oferă loialitate necondiționată. Adoptând, nu doar că schimbi viața unui suflet, ci și a ta.

Reporter: Intenționează administrația locală să transforme acest târg într-un eveniment periodic și să dezvolte parteneriate cu ONG-uri de protecție a animalelor?

Daniel-Cristian Stan: Acesta este primul târg de adopții și ne dorim să organizăm cât mai multe. Totul depinde de impactul pe care îl va avea, însă, cu siguranță, nu va fi ultimul.

Evenimentul de sâmbătă are loc la Complexul de Natație, unde vor fi aproximativ 600 de copii la bazinul olimpic. Ne-am gândit că vor fi peste 1.000 de oameni prezenți, mai ales că Moș Crăciun va veni pentru cei mici. Este un context bun pentru a promova adopția.

Reporter: Ce măsuri are Primăria Târgoviște pentru reducerea abandonului animalelor și pentru educarea populației privind adopția responsabilă?

Daniel-Cristian Stan: În prezent, în adăpostul local se află aproximativ 70 de câini. Organizăm campanii gratuite de sterilizare, târguri de adopție și colaborăm cu ONG-uri, oferind cățeii spre adopție.

Încercăm să stopăm acest fenomen, însă, din păcate, în ultima perioadă observăm din nou abandonuri. Problema majoră este că, deși în oraș se fac eforturi, în zonele limitrofe nu se întâmplă aproape nimic, iar acest lucru afectează întreaga comunitate.

Reporter: În perioada sărbătorilor, zgomotul produs de artificii și petarde afectează grav animalele. Ați luat sau aveți în vedere măsuri concrete pentru limitarea acestora?

Daniel-Cristian Stan: Nu organizăm petrecere de Revelion în oraș. De asemenea, analizăm posibilitatea ca, săptămâna viitoare, să demarăm o informare publică privind interzicerea sau limitarea folosirii artificiilor și petardelor.

Reporter: Ce recomandări aveți pentru cetățeni în privința protejării animalelor de companie în timpul sărbătorilor?

Daniel-Cristian Stan: Îi îndemn pe toți să fie atenți la animalele lor, să le țină în siguranță, în spații protejate, și să evite expunerea lor la zgomote puternice. Este o perioadă stresantă pentru ele și au nevoie de calm, grijă și înțelegere.

Inițiativa a fost primită cu numeroase reacții în mediul online, unde târgoviștenii au felicitat demersul primarului, însă au semnalat și alte probleme care țin de conviețuirea urbană, precum lipsa sancțiunilor pentru stăpânii care nu strâng după câinii lor, cerând mai multă fermitate și responsabilitate din partea tuturor.