Câini din adăpost și oameni învățând împreună: un proiect unic de adopție și dresaj (VIDEO)

Claudiu Surmei 10 februarie 0 comentarii
Un câine se uită spre stăpânul său Sursa foto: Freepik

Protecția Animalelor Sector 1, în parteneriat cu Ringstar Club Dresaj Canin, lansează un proiect inovator care combină dresajul canin cu adopția responsabilă. Inițiativa aduce împreună oameni pasionați de câini și patrupezi din Adăpostul Odăi, creând o experiență de învățare și conectare pe termen lung.

Cum funcționează proiectul

Timp de 8 luni, o parte dintre cățeii din adăpost vor fi alături de cursanți pe durata cursului de dresaj, un parcurs comun în care atât oamenii, cât și câinii învață să comunice, să se adapteze și să construiască o relație reală.

Prin implicarea constantă și interacțiunea zilnică, legătura dintre om și câine devine autentică, pregătind ambii parteneri pentru viața de zi cu zi și pentru eventuale adopții reușite.

Experiență internațională demonstrată

Modele similare au existat de ani de zile în țări precum Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Germania sau Olanda, unde viitorii dresori lucrează direct cu câini din adăpost. Rezultatele sunt clare: relația construită pe parcursul mai multor luni crește șansele de succes atât profesional, cât și în procesul de adopție.

„Nu adoptați, ci alegeți reciproc”

”La finalul cursului, ne propunem să nu vorbim doar despre cursanți absolvenți, ci despre echipe. Iar câinii vor avea șansa reală de a pleca acasă cu omul lor. Nu adoptați, ci aleși reciproc”, precizează reprezentanții Protecției Animalelor Sector 1.

Beneficiile proiectului

  • Legături durabile între câini și oameni
  • Creșterea șanselor de adopție reușită
  • Pregătire profesională reală pentru viitorii dresori
  • Conștientizarea responsabilității pe care o implică adoptarea unui animal

Acest proiect reprezintă un pas înainte în abordarea modernă a dresajului și adopției, demonstrând că atunci când omul și câinele învață împreună, rezultatul este o relație autentică, responsabilă și de lungă durată.

Sursa foto: Freepik

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

