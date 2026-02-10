Protecția Animalelor Sector 1, în parteneriat cu Ringstar Club Dresaj Canin, lansează un proiect inovator care combină dresajul canin cu adopția responsabilă. Inițiativa aduce împreună oameni pasionați de câini și patrupezi din Adăpostul Odăi, creând o experiență de învățare și conectare pe termen lung.

Cum funcționează proiectul

Timp de 8 luni, o parte dintre cățeii din adăpost vor fi alături de cursanți pe durata cursului de dresaj, un parcurs comun în care atât oamenii, cât și câinii învață să comunice, să se adapteze și să construiască o relație reală.

Prin implicarea constantă și interacțiunea zilnică, legătura dintre om și câine devine autentică, pregătind ambii parteneri pentru viața de zi cu zi și pentru eventuale adopții reușite.

Experiență internațională demonstrată

Modele similare au existat de ani de zile în țări precum Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Germania sau Olanda, unde viitorii dresori lucrează direct cu câini din adăpost. Rezultatele sunt clare: relația construită pe parcursul mai multor luni crește șansele de succes atât profesional, cât și în procesul de adopție.

„Nu adoptați, ci alegeți reciproc”

”La finalul cursului, ne propunem să nu vorbim doar despre cursanți absolvenți, ci despre echipe. Iar câinii vor avea șansa reală de a pleca acasă cu omul lor. Nu adoptați, ci aleși reciproc”, precizează reprezentanții Protecției Animalelor Sector 1.

Beneficiile proiectului

Legături durabile între câini și oameni

Creșterea șanselor de adopție reușită

Pregătire profesională reală pentru viitorii dresori

Conștientizarea responsabilității pe care o implică adoptarea unui animal

Acest proiect reprezintă un pas înainte în abordarea modernă a dresajului și adopției, demonstrând că atunci când omul și câinele învață împreună, rezultatul este o relație autentică, responsabilă și de lungă durată.