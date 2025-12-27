Promovat de ASPA, cățelul Ștefan și-a găsit familia în cel mai emoționant mod. Acum, Fane are cinci ‘frați’ și e tare fericit: „Primul lui Crăciun în familie și bucuria nu poate fi descrisă, doar păstrată ca o amintire de neuitat” (FOTO)

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA) prezintă povestea emoționantă a lui Ștefan, un cățel care, deși intens promovat pentru adopție, s-a lovit de numeroase refuzuri până să ajungă în viața lui Bogdan, noul său stăpân.

Povestea lui Ștefan, cățelul de la ASPA

Sufletul potrivit își găsește omul la momentul potrivit, iar pentru Ștefan acest moment a venit pe 14 februarie. Cățelul participase inclusiv la campania „Acasă de Crăciun 2024”, dar nimeni nu l-a vrut de sărbători. Aproape două luni mai târziu, minunea s-a produs!

„L-am văzut prima dată pe Ștefan într-un magazin Animax și ceva la el m-a atins din prima clipă. Când am sunat la ASPA, mi s-a spus că fusese deja rezervat, apoi adoptat, dar adus înapoi, pentru că nu s-a integrat. În acea joi am aflat că este din nou disponibil și am zis imediat: Facem actele online, nu vreau să-l pierd încă o dată. Pe 14 februarie l-am adus acasă pe Fane. Drumul până la noi a stat cumințel în portbagaj, cu obrăjorii sprijiniți de banchetă, urmărindu-mă în oglindă. De atunci, tot așa ne privește: cu încredere”, a declarat Bogdan, noul stăpân al cățelului, pentru ASPA.

Adoptat de o familie cu multe animale

Ajuns lângă București, la Brănești, Ștefan a întâlnit trei pisici și doi căței deja adoptați. Adaptarea nu a fost ușoară, ci a durat o lună și jumătate până s-a obișnuit cu felinele. Nu voia să le facă rău, ci pur și simplu curiozitatea lui speria pisicile. Treptat, Fane a învățat să împartă spațiul și hrana cu noii săi prieteni felini, iar motanul negru Ninja a devenit preferatul său.

„A ajuns în Brănești, unde îl așteptau trei pisici adoptate și doi căței. A fost nevoie de o lună și jumătate să se obișnuiască cu pisicile — nu pentru că ar fi vrut să le facă rău, ci pentru că era curios și alergatul le speria. Cu răbdare, lesă și mângâieri l-am pisicit pe Fane, iar astăzi mănâncă împreună din aceleași castroane. Favoritul lui este Ninja, motanul negru.”, a mai spus Bogdan.

Fane s-a adaptat perfect

Ștefan s-a integrat în familie. Copiii, Andra și Vlad, se înțeleg foarte bine cu cățelul, chiar dacă la început acesta nu pricepea „regulile jocului” și era uneori năzdrăvan: a ros un spătar de bancă, o priză de exterior și s-a jucat cu găinile vecinului. Stăpânul lui Fane spune însă că toate acestea fac parte din viața unui câine fericit și iubitor și că răbdarea și zâmbetul au fost cele mai bune remedii.

„În familie s-a adaptat repede. Cu copiii, Andra și Vlad, a legat prietenii frumoase, deși la început nu înțelegea „regulile jocului” și era cam năzdrăvan. A ros un spătar de bancă, o priză de exterior, iar într-o zi s-a jucat un pic prea entuziast cu niște găini ale vecinului. Am remediat totul cu zâmbet și înțelegere — sunt doar lucruri, dar Ștefan e parte din familie. Nu a redecorat, nu a săpat.”, potrivit lui Bogdan.

Crăciunul cu 3 pisici și 3 căței

În prezent, familia are trei pisici și trei căței. Ștefan este descris un suflet bun, puternic, jucăuș și incredibil de afectuos: „Mereu spun că a fost „pus deoparte” pentru noi. L-am adoptat în februarie, dar parcă e aici de o viață. A fost primul lui Crăciun în familie și bucuria nu poate fi descrisă, doar păstrată ca o amintire de neuitat, plină de sens. Ștefan este un câine care a ajuns exact unde trebuia.”, a conchis Bogdan.