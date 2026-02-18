În perioadele cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic și ninsori abundente, animalele sunt printre cele mai vulnerabile. Fie că vorbim despre animale de companie, animale din gospodării sau cele transportate pe distanțe lungi, condițiile meteo severe pot provoca rapid probleme de sănătate, stres sau chiar deces.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

ANSVSA atrage atenția asupra responsabilității pe care o au proprietarii și transmite o serie de măsuri esențiale pentru protejarea animalelor în sezonul rece.

Pentru animalele de companie: adăpostul și mișcarea sunt esențiale

Animalele de companie, în special câinii ținuți în curte, sunt expuse direct gerului și viscolului. Protecția lor trebuie să fie o prioritate.

Recomandări importante:

Asigură un adăpost corespunzător , ferit de vânt și umezeală.

Verifică periodic animalele pentru a te asigura că nu sunt acoperite de zăpadă .

Oferă apă și hrană ușor încălzite , deoarece apa poate îngheța rapid.

Dezleagă câinii ținuți în lanț pentru a le permite să se miște și să se adăpostească singuri în caz de viscol — mișcarea previne înghețul.

Pentru crescătorii de animale: condițiile din adăpost fac diferența

Animalele din ferme sau gospodării pot rezista la temperaturi scăzute dacă sunt protejate corespunzător de curenți de aer și umezeală.

Măsuri recomandate:

Asigură adăposturi protejate de frig, vânt și zăpadă .

Oferă furaje suficiente și de bună calitate .

Verifică instalațiile de adăpare — există risc mare de îngheț.

Pregătește echipamente de rezervă , inclusiv generatoare electrice (mai ales în fermele comerciale).

Contactează medicul veterinar sau autoritățile locale sanitar-veterinare la orice semn de boală sau disconfort.

Sensibilitatea diferitelor specii la frig

Porcinele sunt foarte sensibile la temperaturi scăzute — sub 0°C este obligatoriu controlul temperaturii.

Bovinele rezistă bine la frig dacă sunt ferite de curenți de aer.

Ecvinele pot fi transportate sub –20°C doar în vehicule echipate corespunzător.

Pentru transportatorii de animale vii: riscurile cresc în sezonul rece

Transportul animalelor în condiții meteo extreme poate provoca stres termic sever și pierderi economice importante.

Recomandări:

Evită transporturile pe vreme severă dacă nu sunt absolut necesare.

Asigură microclimat adecvat , hrană și apă pe toată durata transportului.

Redu densitatea de încărcare cu minimum 25% la temperaturi scăzute.

Verifică traseul și pornește la drum imediat după încărcare.

Monitorizează animalele pentru semne de stres: frisoane, îngrămădire, letargie.

Rolul autorităților locale

Administrațiile locale au obligația de a asigura condiții corespunzătoare pentru:

adăpostirea animalelor,

îngrijirea acestora,

neutralizarea deșeurilor animaliere.