Schimbări majore pentru protecția animalelor din România: Ce au aprobat comisiile Senatului și ce urmează

Claudiu Surmei 17 februarie 0 comentarii
Un cățel timid Sursa foto: Pexels

Ziua de 17 februarie 2026 aduce vești importante pentru iubitorii de animale din România. Comisiile Senatului au dat aviz favorabil pentru modificări legislative semnificative care vizează protecția animalelor și interzicerea eutanasierei în masă.

Modificările vizate

L36/2006 – modificarea Legii 205/2004

  • Animalele sunt recunoscute oficial ca ființe, nu obiecte.
  • Sunt propuse reguli stricte pentru animalele sălbatice: persoanele fizice nu vor mai putea deține astfel de animale acasă.
  • Această lege a primit deja aviz favorabil în comisiile de Mediu și Ape și Păduri.

L35/2026 – modificarea OUG 155/2001

Pașii următori în Parlament

  • Comisia Juridică a amânat discuția proiectelor, urmând să le dezbată săptămâna viitoare.
  • Tot săptămâna viitoare, proiectele vor intra și la comisiile de Agricultură și Administrație.

Acest parcurs procedural este esențial: fiecare comisie evaluează detaliile legilor și poate propune amendamente înainte ca proiectele să ajungă în plenul Senatului pentru votul final.

Ce înseamnă aceste schimbări pentru animale

Dacă modificările vor fi adoptate definitiv:

  • Animalele vor fi protejate legal ca ființe cu drepturi, nu doar ca obiecte.
  • Proprietarii nu vor mai putea ține acasă animale sălbatice periculoase.
  • Eutanasierea în masă, practică controversată, va fi eliminată, încurajând adopțiile și protecția responsabilă.

Aceste schimbări marchează un pas semnificativ pentru drepturile animalelor în România și pentru practicile de bunăstare și responsabilitate față de animalele de companie.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Pexels

By Claudiu Surmei

