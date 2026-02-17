Ziua de 17 februarie 2026 aduce vești importante pentru iubitorii de animale din România. Comisiile Senatului au dat aviz favorabil pentru modificări legislative semnificative care vizează protecția animalelor și interzicerea eutanasierei în masă.

Modificările vizate

L36/2006 – modificarea Legii 205/2004



Animalele sunt recunoscute oficial ca ființe, nu obiecte .

Sunt propuse reguli stricte pentru animalele sălbatice : persoanele fizice nu vor mai putea deține astfel de animale acasă.

Această lege a primit deja aviz favorabil în comisiile de Mediu și Ape și Păduri .

L35/2026 – modificarea OUG 155/2001

Se scoate complet eutanasierea în masă a animalelor , o schimbare istorică pentru protecția patrupedelor și a altor animale domestice.



Pașii următori în Parlament

Comisia Juridică a amânat discuția proiectelor, urmând să le dezbată săptămâna viitoare.

Tot săptămâna viitoare, proiectele vor intra și la comisiile de Agricultură și Administrație .

Acest parcurs procedural este esențial: fiecare comisie evaluează detaliile legilor și poate propune amendamente înainte ca proiectele să ajungă în plenul Senatului pentru votul final.

Ce înseamnă aceste schimbări pentru animale

Dacă modificările vor fi adoptate definitiv:

Animalele vor fi protejate legal ca ființe cu drepturi, nu doar ca obiecte.

Proprietarii nu vor mai putea ține acasă animale sălbatice periculoase.

Eutanasierea în masă, practică controversată, va fi eliminată, încurajând adopțiile și protecția responsabilă.

Aceste schimbări marchează un pas semnificativ pentru drepturile animalelor în România și pentru practicile de bunăstare și responsabilitate față de animalele de companie.