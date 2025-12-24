Protest anunțat pe 29 decembrie 2025 după ce Primăria Mihai Eminescu a semnat un contract de vânătoare pentru câini și pisici. Iubitorii de animale sunt revoltați: „Nu putem privi nepăsători”

Iubitorii de animale sunt revoltați de cazul șocant semnalat în comuna Mihai Eminescu din județul Botoșani! Primăria a semnat un contract pentru capturarea și îndepărtarea câinilor și pisicilor hoinare, dar și a exemplarelor din fauna sălbatică, direct din intravilanul localităților, vânătoarea fiind planificată pentru 29 și 30 decembrie 2025. Decizia a stârnit un val de revoltă în mediul online, iar mai multe organizații pentru protecția animalelor anunță că vor acționa în instanță autoritățile locale și cheamă la proteste pașnice.

Situație revoltătoare în comuna Mihai Eminescu din Botoșani

Contractul, semnat pe 18 decembrie, are ca obiect „achiziționare prestări servicii privind colectarea/îndepărtarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, precum și a pisicilor și câinilor hoinari de pe raza teritorială a comunei Mihai Eminescu (2 acțiuni)”, potrivit informațiilor publice din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Valoarea contractului este de 15.800 de lei pentru două acțiuni, iar serviciile includ vânătoare, capturare cu capcane, sperierea animalelor sălbatice, tranchilizare și alte activități anexe vânătorii, conform art. 34 alin. (1) din Legea 407/2006, actualizată. Prestatorul este „8 Leorda”, A.J.V.P.S. Botoșani.

Vânătoare de câini și pisici fără stăpân

Printr-o informare publică postată pe pagina de Facebook a Primăriei Mihai Eminescu, ulterior ștearsă, conducerea comunei anunța că în zilele de 29 și 30 decembrie vor avea loc acțiuni de „recoltare” a animalelor hoinare. Termenul, utilizat în limbajul vânătorilor, face referire la împușcare sau capturare.

Cetățenii au fost rugați să fie atenți la propria siguranță și la animalele de companie, întrucât acțiunile urmau să se desfășoare pe străzile comunei, în perimetrul intravilan, printre case, copii și alte animale.

Apel public la protest

Reacțiile nu au întârziat să apară. Oamenii s-au mobilizat rapid în mediul online, iar pentru data de 29 decembrie 2025, ora 09:00, a fost anunțat un protest pașnic în fața Primăriei Comunei Mihai Eminescu.

Emma Stratulat de la Asociația Save our Paws, una dintre vocile care au atras atenția asupra situației, a transmis un mesaj pe Facebook, mesaj care a fost distribuit masiv:

„Recent, a fost publicat un anunț oficial care informează despre acțiuni de „recoltare” a faunei “sălbatice”, a pisicilor și a câinilor hoinari din Comuna Mihai Eminescu( Botoșani), chiar în intravilan, printre case, copii și animale de companie.

Această măsură ridică probleme serioase legate de:

• siguranța oamenilor

• protecția animalelor

• legalitatea procedurilor

• lipsa unei informări clare asupra metodelor folosite.

Suntem mulți cei care am văzut acest anunț și am rămas șocați.

Nu locuim în comună, nu suntem implicați politic dar suntem oameni, iubitori de animale, și nu putem privi nepăsători.

Pentru că atunci când viața unor animale este pusă în pericol, indiferent unde, solidaritatea nu mai are granițe”.

Iubitorii de animale sunt șocați

Aceasta a făcut apel la cetățeni să participe la protestul pașnic și să ceară oprirea acțiunilor: „FACEM APEL LA PROTEST PAȘNIC! Locație: În fața Primăriei Comunei Mihai Eminescu, 29 decembrie 2025, Ora 09:00.

Cerem, ca simpli cetățeni:

• oprirea acestor acțiuni până la clarificarea lor legală

• explicații publice privind metodele și justificarea intervenției

• soluții umane, moderne și conforme cu legea

• protejarea animalelor domestice și sălbatice.

Nu suntem împotriva instituțiilor.

Suntem împotriva cruzimii și a lipsei de transparență!

Nu putem salva lumea, dar putem salva lumea acestor animale și asta începe pe 29 decembrie, la ora 9.

Vino! Adu un prieten! Adu o pancartă. Adu-ți vocea!

Pentru că ei nu au una”.

