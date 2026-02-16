Tragedia de la Suraia, din județul Focșani, a șocat întreaga comunitate a iubitorilor de animale: peste 15.000 de câini fără stăpân au fost uciși în cadrul afacerii Vetmedan. În semn de solidaritate și pentru a atrage atenția asupra modului în care statul gestionează problema câinilor fără stăpân, va avea loc un protest oficial în fața Parlamentului României.

Protest în fața Parlamentului, pe 22 februarie

Evenimentul se va desfășura duminică, 22 februarie, între orele 16:00 și 19:00, la intrarea dinspre Izvor. Participanții sunt chemați să aducă lumânări, preferabil tip candelă cu capac și roșii, pentru a aprinde simbolic flacăra memoriei celor 15.000 de câini care și-au pierdut viața.

Protestul este o reacție la modul în care autoritățile cheltuie bani publici pe uciderea animalelor, în loc să investească în prevenție și programe de protecție. Este, totodată, un semnal împotriva lagărelor de exterminare și a lipsei de responsabilitate a celor care ar trebui să protejeze animalele fără stăpân.

Mesajul integral transmis de organizatori:

”Afacerea Vetmedan. 15.000 de câini omorâți la Suraia.

Cazul Vetmedan ne scoate în stradă.

Dreptate pentru Animale organizează duminică, 22 februarie, între orele 16:00–19:00, un protest oficial în fața Parlamentului României, la intrarea dinspre Izvor.

Protestăm față de felul în care statul gestionează problema câinilor fără stăpân, protestăm împotriva banului public cheltuit pe moarte și nu pe prevenție, protestăm împotriva autorităților care nu își fac treaba și împotriva celorlalte lagăre ale morții!

Dacă îți pasă, hai și tu!

Tot ce ne dorim este să vii cu câteva lumânări la tine — tip candelă cu capac, roșii dacă se poate — în memoria celor 15.000 de câini care au murit la Suraia, în Focșani,” anunță Asociația Dreptate pentru Animale într-o postare pe Facebook

Acțiunea este deschisă tuturor celor care doresc să transmită un mesaj clar: uciderea câinilor fără stăpân nu este soluția, prevenția și responsabilitatea autorităților trebuie să devină prioritare.