Solidaritate cu protestele din București: Sute de oameni au ieșit în stradă la Cluj-Napoca pentru drepturile animalelor (VIDEO)

Raluca Alexe 22 februarie 0 comentarii
Iubitorii de animale din Cluj, la un protest spontan organizat în centrul orașului sursa foto: colaj, captură video, Facebook - TVR Cluj

Sute de oameni s-au adunat în Cluj la un protest al iubitorilor de animale organizat în Piața Unirii din oraș, pentru a-și arăta solidaritatea cu manifestațiile din București și pentru a susține drepturile animalelor. Printre altele, oamenii au spus că nu mai vor ca animalele să fie ucise și că sterilizarea este cea mai importantă pentru a stopa fenomenul înmulțirii necontrolate.

Protest în Cluj al iubitorilor de animale: Se cere oprirea crimelor și sterilizări conform legii

Duminică, 22 februarie, iubitorii de animale s-au adunat în centrul Clujului pentru a transmite mai multe mesaje autorităților, mai ales după situația descoperită la adăpostul din Suraia, unde nu mai puțin de 15.000 de câini capturați de pe stradă, unii cu stăpâni, au fost uciși în mod ilegal. Unii participanți au venit alături de animalele loc de companie pentru a sprijini cauza.

Mesajul preponderent al clujenilor din stradă a fost „Sterilizați și salvați vieți”. Evenimentul și-a propus să atragă atenția asupra necesității respectării legii și vieții animalelor, potrivit actualdecluj.ro.

În același timp, în București, în fața Palatului Parlamentului, a avut loc un protest al organizațiilor de protecție a animalelor. Aceștia s-au adunat pentru a cere dreptate și aplicare a legii în cazul Suraia, tocmai pentru ca astfel de situații să nu se mai repete în țara noastră, ținând cont că aceste crime au fost comise din bani publici.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

