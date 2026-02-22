Sute de persoane s-au adunat astăzi în fața Palatul Parlamentului, la intrarea dinspre Parcul Izvor, pentru a protesta în urma dezvăluirilor despre abuzurile din adăpostul de câini din Suraia. Evenimentul poartă numele simbolic „Dreptate pentru Heidi”, după povestea unei cățelușe care a devenit imaginea suferinței animalelor din sistemul public de gestionare a câinilor fără stăpân.

Potrivit ONG-urilor implicate, aproximativ 15.000 de câini ar fi fost eutanasiați în acel adăpost, însă înainte de acest final mulți dintre ei ar fi fost ținuți în condiții extrem de dificile, fără hrană și apă suficiente și ar fi suferit abuzuri. Informațiile au stârnit indignare în rândul iubitorilor de animale și au mobilizat comunitatea să iasă în stradă.

Unde are loc protestul

Participanții sunt așteptați în continuare în fața Parlamentului, cu pancarte și mesaje pentru drepturile animalelor și pentru schimbarea modului în care sunt gestionate adăposturile publice din România. Organizatorii subliniază că manifestația este pașnică și are rolul de a atrage atenția asupra responsabilității autorităților.

Evenimentul este susținut de mai multe organizații pentru protecția animalelor, printre care și Asociația Save our Paws, fondată de medicul veterinar Emma Stratulat.

De ce ies oamenii în stradă

Organizatorii spun clar: nu este vorba doar despre un singur câine, ci despre un sistem care trebuie schimbat. Printre principalele cereri ale participanților se numără:

anchetarea abuzurilor din adăposturi

transparență în gestionarea fondurilor publice pentru câinii fără stăpân

condiții decente pentru animale

soluții umane și programe reale de sterilizare

Protestatarii susțin că problema câinilor fără stăpân nu poate fi rezolvată prin măsuri drastice și lipsă de transparență, ci prin politici coerente, prevenție și responsabilitate.

Heidi – simbolul unei realități dure

Heidi a devenit simbolul tuturor animalelor care suferă în tăcere în adăposturi. Mesajul transmis de participanți este unul puternic: animalele nu sunt cifre într-un raport, ci vieți care merită protejate, respect și șansa la o familie.