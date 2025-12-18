Mii de oameni au ieșit în stradă la Varșovia pentru a protesta față de decizia președintelui Karol Nawrocki de a bloca o lege care ar fi interzis ținerea câinilor în lanț. Marșul, organizat de ONG-uri pentru protecția animalelor și activiști, a traversat centrul capitalei și s-a încheiat în fața Palatului Prezidențial, unde protestatarii au cerut Parlamentului să anuleze veto-ul și să adopte legea în forma inițială.

Manifestația, cunoscută sub numele de Marele Marș pentru Animale, vine după luni întregi de dezbateri privind reformele propuse pentru îmbunătățirea standardelor de bunăstare a animalelor în Polonia. Participanții au purtat pancarte și au scandat lozinci împotriva folosirii lanțurilor, o practică încă legală, despre care activiștii spun că provoacă suferință fizică și psihologică pe termen lung câinilor, notează EuroWeekly News.

Lege adoptată de Parlament, dar blocată de președinte

Proiectul de lege, adoptat în luna septembrie de camera inferioară a Parlamentului polonez (Sejm), a beneficiat de sprijinul coaliției de guvernare de centru-stânga, dar și de voturile unor parlamentari din partidul conservator Lege și Justiție (PiS). Documentul prevedea interzicerea completă a ținerii câinilor în lanț, precum și introducerea unor standarde minime privind dimensiunea cuștilor și condițiile de trai.

Cu toate acestea, la începutul acestei luni, președintele Karol Nawrocki a decis să blocheze legea. Deși a recunoscut că protejarea animalelor este un obiectiv legitim, acesta a susținut că actul normativ este prost formulat și ar putea pune presiuni nejustificate asupra gospodăriilor rurale, fermierilor și crescătorilor. În mod special, el a criticat cerințele legate de dimensiunea minimă a adăposturilor, considerându-le dificil de aplicat în anumite contexte.

Vot dificil pentru anularea veto-ului prezidențial

Parlamentul urmează să decidă dacă va încerca să anuleze veto-ul președintelui, un demers care necesită o majoritate calificată de trei cincimi în Sejm. Astfel de situații sunt rare în Polonia, ultima anulare a unui veto prezidențial având loc în 2009. Deși unii parlamentari PiS au susținut anterior legea, rămâne neclar dacă va exista suficient sprijin transpartinic pentru a răsturna decizia președintelui.

Președintele Sejmului, Włodzimierz Czarzasty, a confirmat că Parlamentul va încerca să anuleze veto-ul, refuzând varianta unor modificări alternative propuse de șeful statului. Votul este așteptat să aibă loc spre finalul acestei săptămâni.

Opinie publică favorabilă câinilor și avertismentele experților

Un sondaj realizat de United Surveys și publicat duminică arată că 61% dintre polonezi se opun deciziei președintelui, în timp ce 36% o susțin. La protest, participanții au cerut parlamentarilor să respingă orice compromis și să readucă legea în forma inițială.

Totuși, specialiștii în bunăstarea animalelor avertizează că simpla interzicere a lanțurilor nu rezolvă toate problemele. Câinii ținuți în spații restrânse pot continua să sufere de stres, tulburări de comportament sau agresivitate dacă nu sunt aplicate și alte standarde clare privind îngrijirea și condițiile de viață.

Pe măsură ce votul parlamentar se apropie, subiectul a devenit un test important pentru procesul legislativ din Polonia, pentru puterile președintelui și pentru atenția tot mai mare acordată drepturilor și bunăstării animalelor.