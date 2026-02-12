Au loc proteste și anchete în Brazilia, după moartea brutală a unei cățelușe comunitare îndrăgite pe nume Orelha. Aceasta a fost bătută până la moarte de un grup de adolescenți, imaginile stârnind furie în rândul oamenilor din zonă.

Proteste și anchete de amploare după moartea unei cățelușe din Brazilia

Cățelușa a fost găsită grav rănită pe 4 ianuarie 2026. Ulterior a fost eutanasiată din cauza rănilor grave ce nu i-ar mai fi dat voie să trăiască. Moartea sa a stârnit indignare la nivel național, declanșând proteste în toată Brazilia, unde mii de oameni au cerut responsabilitate și o protecția mai puternică a animalelor.

Povestea a atras și o atenție internațională pe scară largă în mediul online, hashtag-ul #JustiçaPorOrelha („Dreptate pentru Orelha”) fiind în tendințe, susținătorii cerând responsabilitate și o protecție legală mai puternică pentru animale în Brazilia. Cățelușa a devenit astfel un simbol al luptei împotriva cruzimii față de animale, unind asociații și activiști din toată țara pentru a vorbi în numele necuvântătoarelor.

Între timp, ancheta privind uciderea cățelușei s-a încheiat. Oamenii legii au identificat un adolescent ca principal agresor al animalului, solicitând încarcerarea acestuia într-un centru pentru minori din Brazilia. Ancheta a vizat și tentativa de înec a unui alt câine îndrăgit, Caramelo. Acesta, din fericire, a supraviețuit.

Cercetările continuă

În acest caz au fost puși sub acuzare și trei adulți, acuzați că au constrâns un martor să își schimbe declarațiile cu privire la incidentul violent. În ciuda acestor rezultate, Ministerul Public din Santa Catarina a identificat lacune în anchetă și a cerut noi cercetări.

Procurorii de caz iau acum în considerare inclusiv exhumarea corpului cățelușei pentru efectuarea unor noi analize în vederea clarificării unor aspecte rămase sub semnul întrebării.

Potrivit worldanimalnews.com, ancheta din Brazilia continuă, dar și protestele oamenilor, care cer dreptate și înăsprirea măsurilor de protecție a animalelor.

