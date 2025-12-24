Mădălina, fiica Florentinei Stan, are un retard psiho-motor și o dezvoltare mintală comparabilă cu cea a unui copil de 7–8 ani, deși vârsta ei biologică este de 37 de ani. Florentina Stan, mama ei și expert judiciar, povestește cum fiecare zi aduce provocări greu de explicat în cuvinte. Inginer de profesie, absolventă a Institutului de Construcții din București, cu studii în administrarea întreprinderilor la Academia de Studii Economice și certificare ANEVAR ca evaluator, Florentina Stan trăiește însă, dincolo de carieră, o realitate în care empatia, răbdarea și puterea de a merge mai departe sunt esențiale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

În acest context, Pufi, cățelul familiei, nu știe ce înseamnă diagnostice, fișe medicale sau tratamente. Știe doar când copilul de lângă el are nevoie de liniște și alinare.

În fotografii apare alături de Mădălina și pare un cățel obișnuit. În realitate, el este mult mai mult: un sprijin constant pentru o familie care trăiește zilnic cu provocările unei boli neuronale. Pufi a devenit un fel de „doctor” cu blană, mereu prezent atunci când copilul are nevoie de calm, apropiere sau confort.

Dar povestea lui Pufi începe cu un gest de omenie: cu doar o zi înainte de Crăciun, medicul veterinar care l-a găsit abandonat, în frig și cu o funda roșie de Crăciun, l-a oferit familiei ca un dar neașteptat. Astfel, Pufi a intrat în viața Mădălinei exact când avea mai mare nevoie de un companion loial, transformând sărbătorile într-un moment de bucurie și speranță.

„Am crescut cu animale. Pentru noi, ele au fost mereu parte din familie, nu un moft sau un capriciu. Când fiica mea s-a îmbolnăvit, am simțit că are nevoie de ceva care să-i aducă liniște, siguranță, o formă de normalitate”, povestește Florentina.

Trauma unei achiziții online: „A murit în brațele noastre”

Înainte de Pufi, familia a trecut printr-o experiență dureroasă, care a lăsat urme adânci. Dorindu-și un câine pentru copil, Florentina a cumpărat un pui de pe internet. Animalul a ajuns deja bolnav, infectat cu parvoviroză.

„Nu ni s-a spus nimic. A venit aparent bine, dar în câteva zile s-a stins. A murit în brațele noastre. Pentru copil a fost o traumă uriașă, iar pentru mine o lecție dură. Animalele vândute online sunt, de multe ori, condamnate din start.”

Florentina trage un semnal de alarmă pentru toți părinții: animalele nu trebuie cumpărate din surse nesigure. Parvoviroza este o boală extrem de gravă, iar comerțul online cu animale, fără control, face mii de victime anual.

Pufi a ajuns în viața lor după această pierdere. Salvat, dus la veterinar, îngrijit cu atenție, el s-a atașat imediat de copil. Relația dintre cei doi este una profundă, construită pe încredere și prezență constantă.

„Pufi simte tot. Sunt zile în care fiica mea nu are energie, nu vorbește mult, nu vrea contact cu nimeni. Pufi se așază lângă ea, își pune capul pe piciorul ei și stă. Ore întregi, dacă e nevoie. Nu cere nimic.”

Florentina spune că uneori câinele pare să anticipeze momentele dificile. „Când apar crize sau stări mai grele, el este deja acolo. Nu pleacă, nu se agită, nu latră. Doar stă și o păzește.”

Pentru că Pufi oferă atât de mult, familia a decis să aibă grijă de el în cel mai responsabil mod posibil. Este hrănit cu carne gătită special la cuptor, are controale veterinare regulate și o rutină clară.

„Îl îngrijim așa cum ne îngrijim copilul. Pentru că el, la rândul lui, o îngrijește pe ea.”

Ce spun studiile: animalele ajută copiii bolnavi

Studiile internaționale arată că prezența animalelor de companie poate reduce stresul, anxietatea și chiar intensitatea simptomelor în cazul copiilor cu afecțiuni neurologice. Terapia asistată de animale este folosită în spitale și centre de recuperare, tocmai pentru că interacțiunea cu un câine poate induce calm, siguranță și emoții pozitive.

„Eu nu am nevoie de studii ca să știu ce face Pufi pentru copilul meu. O văd în fiecare zi. Zâmbește mai des, e mai liniștită, doarme mai bine când el e lângă ea”, spune Florentina.

Interviu emoționant, în exclusivitate pentru cititorii Pets&Cats, cu Florentina Stan

Reporter: Ce înseamnă Pufi pentru fiica ta?

Florentina Stan: Este siguranța ei. Când îl atinge, parcă se liniștește totul în jur. Pufi este un mic univers pentru ea, un prieten de nădejde cu care se bucură, petrece timp, cu care uneori vorbește și pe care îl consideră sincer, devotat și simpatic. Când eu sunt la muncă, Pufi îmi ține locul: o iubește, o ocrotește și uneori o dojenește. Nu este singură, ci simte cum un suflețel respiră odată cu ea.

Reporter: Cum te face pe tine, ca mamă, să-l vezi mereu lângă copil?

Florentina Stan: Îmi oferă un sentiment profund de pace. Știu că nu este singură. Prezența lui Pufi în viața fiicei mele aduce bucurie, liniște și sentimentul că are un prieten adevărat, că cineva o iubește necondiționat. Pufi nu știe de boala ei, nu pune diagnostice, nu îi este rușine cu ea. El o iubește pur și simplu, cu pasiune, exact așa cum este.

Reporter: Ce mesaj ai pentru părinții care au copii bolnavi?

Florentina Stan: Un animal nu vindecă boala, dar vindecă zilele grele. Și asta contează enorm.

Reporter: Ce le-ai spune celor care cumpără animale online?

Florentina Stan: Să se oprească. Să adopte, să caute surse sigure. Animalele suferă enorm.

Pufi nu este doar un câine. Este dovada vie că animalele pot deveni terapeuți, sprijin emoțional și alinare în cele mai grele momente. Dar povestea lui este și un avertisment: iubirea pentru animale trebuie să fie responsabilă.

Într-o casă în care boala este prezentă zilnic, Pufi aduce ceva esențial: speranță.

Pufi nu este doar un câine. Este dovada vie că animalele pot deveni terapeuți, sprijin emoțional și alinare în cele mai grele momente. Dar povestea lui este și un avertisment: iubirea pentru animale trebuie să fie responsabilă.