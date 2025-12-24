Decembrie este cu adevărat o lună magică. În urmă cu doar câteva zile, un caz cumplit de nepăsare și cruzime a tulburat atmosfera de sărbătoare. La câțiva pași de Capitală, pe un câmp, 6 pui de câine au fost găsiți legați de picioare. Erau abandonați în frig, lăsați la mila Domnului. O femeie cu suflet mare nu a trecut indiferentă, gestul ei a impresionat o comunitate întreagă, iar povestea a fost publicată în exclusivitate de Pets&Cats.

Mobilizare pentru găsirea unor familii

Cățeii au ajuns pe mâinile medicului veterinar Beatrice Ilea care, după ce i-a vaccinat și deparazitat, a făcut un apel public pentru a le găsi familii iubitoare. Iar demersul ei nu a trecut neobservat. 5 zile mai târziu, vestea miracolului de Crăciun avea să bucure sufletele tuturor celor implicați în poveste.

”Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce ați făcut pentru acei puiuți mici de cățel și pentru toată mobilizarea. S-a văzut că a existat iubire, că a existat empatie și că a existat ajutor. Cu toții au ajuns bine, cu toții au familii”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, medicul veterinar Beatrice Ilea.

4 dintre frați, în aceeași familie

Moș Crăciun a ajuns, așadar, deja la cei 6 frățiori și le-a adus cel mai frumos dar pe care și l-ar fi putut dori – șansa la o viață bună, înconjurați de iubire și de căldură. Femeia care i-a găsit pe câmp și i-a salvat a transmis și ea un mesaj de mulțumire.

„Cei 6 bebeluși au fost adoptați. Atât de mult i-a iubit Dumnezeu, atât de mult mă iubește și pe mine. A fost mult stres, au fost multe gânduri, lacrimi, griji, dar.. sunt la căsuțele lor. 4 cățeluși au fost adoptați de o singură familie: cei trei băieței și fetița au fost adoptați de salvatoare, de doamna Camelia, căreia îi mulțumesc din inimă. O prințesă a fost adoptată de Gabriela Mecla, căreia îi mulțumesc cu tot sufletul și o prințesă a fost adoptată de Luana Giannelis, căreia îi mulțumesc la fel de tare, din inimă și cu tot sufletul, pentru că a ales să ia fetița cu o problemă la un ochișor. Sunteți minunați, vă mulțumesc și mă bucur că faceți parte acum din viața mea”, a transmis aceasta.