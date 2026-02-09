Puppy Bowl 2026: Peste 150 de câini salvați din adăposturi se întrec pentru o nouă familie. Competiția națională de adopție televizată a ajuns la a 22-a ediție (VIDEO)

Peste 150 de câini din 72 de adăposturi din Statele Unite, Puerto Rico și Insulele Virgine Britanice, împărțiți în Echipa Ruff și Echipa Fluff, au participat la Puppy Bowl 2026, spectacol de adopție televizat ce a ajuns la a 22-a ediție.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Puppy Bowl 2026: Peste 150 de câini salvați din adăposturi intră în competiție

Început în 2005 ca un contra-program a Super Bowl-ului, competiția canină a devenit una dintre cele mai longevive competiții naționale de adopție a animalelor de companie de la televizor, potrivit salon.com.

După Expoziția Canină Westminster Kennel Club – unul dintre cele mai prestigioase evenimente din lumea canină, ce promovează rasele pure de câini și întrecerile dintre acestea, Puppy Bowl pune accent pe salvarea și adopția câinilor de orice fel – pui, seniori, cu handicapuri sau de rasă comună.

Pe lângă activitățile normale din cadrul Puppy Bowl, ediția din 2026 aduce și mai multe elemente de noutate. Una dintre ele este o primă confruntare demonstrativă între echipa Oldies și echipa Goldies. Aceasta are drept scop punerea în valoare a cățeilor bătrâni, care deseori sunt trecuți cu vederea atunci când vine vorba de adopție.

Evenimentul aduce în fața telespectatorilor și poveștile cățeilor gata de adopție, dar prezintă și viețile pe care le au acum animăluțele adoptate după edițiile anterioare.

Telespectatorii interesați pot urmări emisiunea în streaming pe Discovery+, HBO Max și Fubo.

Citește și: