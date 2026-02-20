Un bărbat din Rotherham a primit interdicție de a avea animale timp de 15 ani, după ce s-au găsit rămășițele a cinci câini în casa acestuia. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat cu patrupedele.

Rămășițele a cinci câini, găsite în casa unui bărbat

Lee Dobson a primit o pedeapsă cu suspendare de 22 de săptămâni după ce a pledat vinovat pentru o infracțiune în temeiul Legii privind bunăstarea animalelor. Intervenția oamenilor legii a avut loc în iunie anul trecut, în urma unor rapoarte conform cărora mai mulți câini au fost găsiți morți.

Societatea Regală de Prevenire a Cruzimii față de Animale (RSPCA) a fost chemată să intervină, fiind dispusă o anchetă. Inspectorul RSPCA Leanne Booth a mers la locuința individului, confirmând condițiile improprii de deținere a animalelor și depistând rămășițele câinilor. În urma probelor descoperite, pe numele lui Bodson a fost deschis un dosar pen al.

„Zona de lounge în care stăteam era dezordonată și aglomerată cu obiecte care indicau faptul că niște câini locuiau aici și fuseseră în interiorul proprietății. În mijlocul camerei se afla o cușcă dublă pentru câini, mare și bine construită. Pe o parte, avea un pat murdar, acoperit cu fecale, iar pe cealaltă parte, fecale pe podea.

Chiar în fața ușii din spate, într-o pungă de plastic albastră, se afla corpul în descompunere al unui buldog francez pe nume Effie. Cadavrul mai avea piele și blană, dar organele interne se lichefiaseră. Mirosul era îngrozitor, ca și priveliștea. Poliția m-a informat că, atunci când a ajuns, acest cadavru se afla în latrina din spate, cu o bucată de așternut. În proprietate era un miros urât, un miros de fecale, de moarte”, a povestit aceasta.

Pedepse cu suspendare pentru îngrijitorii neglijenți

În curtea casei au mai fost descoperite și alte fragmente osoase, cranii și cadavre în descompunere a unor câini, printre cutii, pantofi, obiecte rupte și cuști, potrivit dogstodaymagazine.co.uk.

În fața RSCPCA, Dobson a spus că animalele au fost încredințate unei alte persoane în care a avut încredere. Instanța a aflat ulterior că într-adevăr a existat o perioadă de neglijență prelungită din cauza delegării responsabilităților. În ultimii doi ani, bărbatul a suferit două operații majore care l-au ținut incapabil să aibă grijă corespunzătoare de animale o lungă perioadă de timp. El a acceptat însă că ar fi trebuit să verifice mai atent starea animalelor.

Dobson a primit o pedeapsă de închisoare cu suspendare pentru 18 luni, interdicția de a deține animale de companie timp de 15 ani și obligația de a plăti cheltuielile de judecată, în valoare de 400 de lire sterline, dar și o suprataxă de 154 de lire sterline pentru victime.

În acest caz a fost inculpat și o altă persoană, care a primit o pedeapsă de 22 de săptămâni de închisoare cu suspendare și interdicție pe viață de a deține animale.

