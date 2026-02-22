Deși câinii sunt considerați cei mai buni prieteni ai omului, iar majoritatea stăpânilor și-ar dori ca aceștia să trăiască veșnic, există unele rase de câini care au cea mai scurtă durată de viață. Genetica, talia, predispozițiile la unele boli și anumite trăsături fizice influențează simțitor speranța de viață.

Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață

Experții au realizat o listă de rase care trăiesc, în medie, mai puțin decât majoritatea câinilor. Una dintre ele nu prinde nici cinci ani, potrivit digi-animalworld.tv.

Printre aceștia se numără Cavalier King Charles Spaniel, câine ce are o speranță de viață de circa zece ani. Apreciat pentru blândețea sa, această rasă este predispusă la boli cardiace, dar și la probleme dermatologice și dentare.

Ciobănescul german trăiește, în medie, puțin peste zece ani. În ciuda popularității sale, este o rasă predispusă la displazie de șold și cot, probleme neurologice și balonare. Aceste afecțiuni îi pot scurta semnificativ viața, în funcție de gravitatea lor.

Câinii din rasa Boxer au o speranță de viață de aproximativ zece ani. Aceștia sunt vulnerabili în special la cancer și afecțiuni cardiace. Fiind un câine de talie mare, solicitarea asupra organelor interne este mai mare, iar îmbătrânirea este mai accelerată.

Beagle, una dintre cele mai simpatice rase, are o durată de viață medie de sub zece ani. Cu o constituție robustă, acest tip de câine poate suferit deseori de epilepsie, probleme de spate și infecții recurente ale urechii.

Rasa care nu ajunge nici la vârsta de cinci ani

O rasă impresionantă de câini, Marele Danez, este cunoscut pentru speranța sa de viață scurtă. Acești câini nu trăiesc mai mult de 7-8 ani, dimensiunea lor venind la pachet cu predispoziții la boli cardiace și digestive.

Nici câinii Mastiff francez nu depășesc 5-6 ani de viață. În multe cazuri, această rasă nu ajunge nici la cinci ani, asta din cauza problemelor cardiace și respiratorii severe.

Bulldog-ul englez sau Bernesul de Munte are o speranță de viață de circa 7-8 ani. Este o rasă predispusă la cancer, probleme respiratorii și articulare, afecțiuni ce îi pot scurta viața semnificativ până la aproximativ opt ani.

Desigur că toate acestea speranțe de viață nu reprezintă o sentință, ci doar niște statistici care nu ar trebui să sperie proprietarii de câini. O alimentație echilibrată, controale veterinare regulare, mișcare adecvată și monitorizare atentă a posibilelor simptome pot prelungi viața câinilor.

Cu toate acestea, specialiștii recomandă informarea cu privire la predispozițiile genetice ale rasei înainte de a adopta sau cumpăra un câine.

