Oamenii au crescut și selectat pisici pentru a obține rase cu trăsături specifice, dar apare o întrebare firească: există rase de pisici care s-au dezvoltat natural, fără intervenția omului?

La nivel global există peste 600 de milioane de pisici, însă mai puțin de 10% aparțin unei rase recunoscute. Așadar, sunt aceste pisici de rasă rezultatul selecției artificiale sau unele au apărut în mod natural?

Cum au apărut rasele de pisici

Potrivit geneticianului Leslie A. Lyons de la Universitatea din Missouri, majoritatea raselor de pisici au apărut în ultimii 140 de ani, prin selecție umană, fiind alese pentru anumite trăsături fizice precum blana, dimensiunea sau forma corpului, notează Live Science Plus.

Totuși, există și câteva rase considerate „naturale”.

Ce sunt rasele de pisici naturale

Rasele de pisici naturale provin din populații care au evoluat timp de mii de ani sub influența mediului, fără reproducere controlată de oameni. Printre cele mai cunoscute se numără: Maine Coon, pisica Siberiană, Russian Blue, Norvegiana de pădure, Turkish Van și Mau egiptean.

Aceste rase s-au format prin adaptare la condițiile locale, într-un mod similar cu evoluția speciilor sălbatice.

Rolul mediului în evoluția pisicilor

Potrivit lui Sarah Hartwell, pasionată de genetică felină, rasele naturale pot fi văzute ca un pas spre apariția unei specii distincte.

În zonele reci ale Rusiei , clima aspră a favorizat pisici mari, cu blană groasă și oase puternice – baza pisicii Siberiene.

În Asia de Sud-Est , condițiile calde și umede au dus la apariția pisicilor suple, cu blană scurtă și urechi mari, precum strămoșii pisicii Abyssinian.

Izolarea geografică și efectul fondator

Unele rase naturale au apărut din cauza izolării geografice, fenomen numit efectul fondator. Un exemplu cunoscut este pisica Manx, originară din Insula Man, unde o mutație genetică responsabilă pentru coada scurtă s-a răspândit într-o populație mică și izolată.

Din păcate, această mutație poate provoca probleme ale coloanei vertebrale, ceea ce ridică semne de întrebare legate de sănătatea rasei.

Cât de naturale mai sunt aceste rase azi

Deși strămoșii raselor naturale au evoluat fără intervenția omului, pisicile moderne nu mai sunt complet naturale. În ultimul secol, creșterea selectivă a eliminat presiunile de mediu care au modelat inițial aceste rase.

De exemplu, rasa Manx ar fi putut dispărea în mod natural, însă continuă să existe datorită reproducerii controlate. Există chiar inițiative care urmăresc obținerea unei variante Manx cu coadă, mai sănătoase.

Rase apropiate și rase îndepărtate de origini

Unele rase, precum pisica Siberiană, sunt încă foarte apropiate genetic și fizic de strămoșii lor, deoarece crescătorii introduc periodic pisici din regiunile de origine în programele de reproducere.

Altele, cum este Russian Blue, au fost modificate semnificativ. După Al Doilea Război Mondial, rasa a fost încrucișată cu pisici Siameze pentru a evita dispariția, iar aspectul său s-a schimbat în timp.

Concluzie: rase naturale, dar nu complet

Așadar, rasele de pisici naturale există, dar nu mai sunt complet naturale. Trăsăturile specifice ale unui Maine Coon modern – dimensiunea mare, maxilarul pătrat sau degetele suplimentare – seamănă cu cele ale pisicilor din trecut, însă au fost păstrate și accentuate prin selecție artificială.

Popularitatea și preferințele oamenilor influențează constant felul în care arată o rasă, iar acest proces continuă să modeleze pisicile pe care le iubim astăzi.