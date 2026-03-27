Șapte rase de pisici care răspund mai bine la laude decât la mâncare

Mulți consideră că felinele sunt motivate doar de mâncare, însă în realitate există șapte rase de pisici care răspuns mai bine la laude decât la recompense culinare.

Multe pisici s-ar putea arăta mai interesate de atenția ta decât de gustările oferite. Laudele tale, ca stăpân al lor, reprezintă pentru ele motivația principală atunci când vrei să le înveți trucuri sau vrei să le modelezi comportamentul. Aceste șapte rase sunt, potrivit WAF:

1. Pisica Siameză

Celebre pentru vocalizele lor, siamezele sunt extrem de sociale și răspund cu entuziasm când li se vorbește sau când sunt lăudate. Interacțiunea umană contează mult mai mult decât o gustare.

2. Ragdoll

Pisicile Ragdoll sunt cunoscute pentru blândețea și atașamentul față de oameni. Ele învață rapid și sunt motivate să răspundă la comandă atunci când primesc laude și atenție, nu doar mâncare.

3. Burmese

Cu o personalitate sociabilă și expresivă, Burmese adoră să mulțumească oamenii. Cuvintele calde, mângâierile și jocurile devin recompensele lor favorite.

4. Tonkinese

Rasă energică și afectuoasă, pisicile Tonkinese răspund excelent la feedback pozitiv și se leagă puternic de persoana care le arată afecțiune.

5. Sphynx

Cu sensibilitatea lor socială și dorința de companie constantă, Sphynx‑urile se simt motivate când li se acordă atenție și joc. Laudele stimulează antrenamentul mai eficient decât tratamentele.

6. Devon Rex

Cu o personalitate jucăușă și dorință de a fi în centrul atenției, Devon Rex este mai interesată de laude și interacțiune decât de mâncare, ceea ce o face ușor de antrenat.

7. Abyssinian

Active și curioase, pisicile din rasa Abyssinian preferă implicarea în activități și răspund eficient la laudă și la momente de joacă petrecute împreună.

