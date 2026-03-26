Deși multe feline sunt apreciate pentru aspectul lor elegant sau pentru blana extrem de fină, specialiștii vorbesc și despre rasele de pisici cu cele mai fragile oase. Din cauza acestui lucru, unele dintre ele sunt mult mai vulnerabile la accidentări.

Rasele de pisici cu cele mai fragile oase

Conceptul de „densitate osoasă scăzută” nu reprezintă o problemă de sănătate în sine, ci indică faptul că anumite rase au o constituție mai fragilă și, uneori, mai sensibilă.

Dintre toate rasele, cea cunoscută cu cea mai delicată structură osoasă este Cornish Rex. Alte rase, rezultate din mutații genetice, pot avea probleme mult mai serioase la nivel osos. De exemplu, rasa Scottish Fold este asociată cu o afecțiune genetică ce afectează cartilajul și oasele, ducând în timp la dureri articulare și deformări. În aceeași categorie intră și pisicile cu forme de nanism, unde mutațiile genetice pot provoca anomalii ale oaselor.

Specialiștii subliniază că oasele mai fragile nu sunt doar o caracteristică estetică. În unele cazuri, acestea pot duce la risc mai mare de fracturi, probleme articulare și probleme articulare, potrivit worldanimalfoundation.org.

Chiar și rasele considerate „blânde”, ca Ragdoll, sunt cunoscute pentru corpul moale și relaxat, ceea ce le poate face mai puțin rezistente la impact sau manipulare bruscă.

Medicii veterinari recomandă ca proprietarii să aibă grijă ca pisicile lor să evite săriturile de la înălțime, să le asigure un mediu sigur în casă și să fie atenți la semnele de durere sau rigiditate.

