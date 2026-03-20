O pisică mult prea curioasă a ajuns să un record cel puțin neobișnuit – a înghițit 26 de elastice de păr. A ajuns la veterinar de urgență, după ce obiectele i-au rămas blocate în intestine.

Stăpânii pisicii au observat că felina lor dădea semne de disconfort intestinal, astfel că au dus-o la veterinar de urgență. Acolo s-a aflat că blănoasa s-a ales cu o indigestie serioasă din cauza curiozității și plăcerii de a înghiți elastice de păr. Nimeni nu se aștepta însă la un număr atât de mare.

„Am mai văzut cazuri în care animalele ingeră obiecte mici, dar 26 de elastice este cu adevărat remarcabil. Este un record personal pentru mine!”, a spus veterinarul care a supus pisica la o intervenție chirurgicală pentru a-i scoate din stomac toate elasticele, potrivit upi.com.

După intervenție, felina a rămas sub supraveghere medicală. Starea ei s-a îmbunătățit rapid, însă cazul felinei jucăușe atrage atenția asupra importanței supravegherii obiectelor cu care animalele se joacă, mai ales cele mici.

