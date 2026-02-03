Animalele de la grădina zoologică beneficiază de un regim alimentar special în sezonul rece şi programul de vizitare este de marţi până duminică, între orele 10:00 şi 17:00, a anunţat marţi Primăria Capitalei, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Regim special pentru animalele de la Zoo

“Budinci şi ceaiuri calde de fructe, apă cu vitamine, hrană mai consistentă, încăperi încălzite. Aşa răsfăţăm animalele de la zoo în zilele reci de iarnă! Îngrijitorii cunosc nevoile, sensibilităţile şi preferinţele fiecărei specii în parte şi le asigură tot confortul. Mai exact, animalele sensibile la frig (maimuţele, reptilele, păsările exotice sau alte specii de origine tropicală) stau în spaţii interioare, încălzite, cu temperatură şi umiditate atent monitorizate. Maimuţele primesc platouri de fructe, budinci şi ceaiuri calde de fructe”, informează PMB pe pagina sa de Facebook.

Flamingo, capibara, şerpii şi crocodilii stau în spaţii cu temperatură de 24-26 de grade iar apa din bazine este menţinută la 23-24 de grade. Păsările exotice primesc apă cu vitamine şi sunt ţinute la 22-26 de grade.

“Speciile rezistente la temperaturi scăzute (urşii, lupii, unele feline mari sau unele ierbivore) au acces atât la padocuri exterioare, cât şi la adăposturi interioare bine izolate, încălzite, cu zone de odihnă protejate de vânt, umezeală şi ninsoare, cu aşternut schimbat zilnic. Tot acum, iarna, raţiile de mâncare sunt mai consistente şi mai bogate caloric. În funcţie de specie, primesc legume rădăcinoase, cereale, seminţe, carne sau peşte. Scopul este să fie sănătoase şi să aibă o imunitate puternică”, se subliniază în postare.

Potrivit sursei citate, 831 de animale din 194 de specii pot fi văzute la Zoo Bucureşti. Programul de vizitare în sezonul rece este de marţi până duminică, între orele 10:00 şi 17:00.