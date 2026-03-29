În acest weekend, Parcul IOR a devenit locul în care sportul, empatia și dragostea pentru animale s-au împletit într-un mod cu adevărat special. Prima ediție a evenimentului caritabil Run4Animals a adunat sute de participanți, fiecare pas făcut transformându-se într-o șansă în plus pentru animăluțele care au nevoie de ajutor.



Atmosfera a fost una caldă și plină de energie. La start s-au aliniat oameni de toate vârstele: părinți alături de copii, dar și părinți cu „altfel” de copii – cei cu patru lăbuțe. Insula cățeilor din Parcul IOR a devenit, pentru câteva ore, un punct de întâlnire pentru iubitorii de animale și pentru toți cei care cred în puterea faptelor bune.

Evenimentul RUN4ANIMALS a fost organizat de Elite Running, în parteneriat cu Asociația World Animal Veterinary Emissaries București, și a avut ca scop promovarea mișcării într-un cadru natural, dar și susținerea unei cauze caritabile. Prin această competiție, participanții au contribuit la strângerea de fonduri pentru sprijinirea activității asociației, care ajută animalele aflate în nevoie.

Deși toți participanții au fost câștigători prin simpla lor implicare, adevărații beneficiari sunt cățeii și pisicile care ajung la Homeless Animal Hospital din Piteasca, unde primesc îngrijirea de care au atât de mare nevoie.

Curse pentru toate vârstele și nivelurile

Competiția a fost gândită astfel încât să ofere oportunități de participare pentru toată lumea, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire.

Pentru adulți și adolescenți, au fost organizate mai multe curse:

Cursa 10K – individuală (2 ture x 5 km)

Cursa 5K – individuală (1 tură x 5 km)

Cursa 3K – individuală (1 tură x 3 km)

Family Fun Run 2K – cursă dedicată perechilor copil–părinte (1 tură x 2 km)

Cei mici nu au fost uitați, având propriile curse, organizate pe categorii de vârstă:

6–8 ani – 500 m

9–11 ani – 700 m

12–14 ani – 900 m

Starturile au fost separate, astfel încât fiecare copil să se bucure de experiență în siguranță și într-un cadru prietenos.

Mai mult decât o cursă

Run4Animals nu a fost doar o competiție sportivă, ci o demonstrație de solidaritate. A fost despre comunitate, despre oameni care aleg să se implice și despre dorința de a face bine.

Prima ediție a arătat clar că există un interes real pentru astfel de inițiative și că iubitorii de animale sunt pregătiți să se mobilizeze atunci când contează. Cu o energie atât de frumoasă și o participare numeroasă, Run4Animals are toate șansele să devină o tradiție.

Iar până la următoarea ediție, rămâne un lucru cert: fiecare pas făcut în acest weekend a contat. Pentru oameni, dar mai ales pentru animăluțele care au acum o șansă în plus la o viață mai bună.