Este cea mai aglomerată perioadă din an. Magazinele sunt pline, orașele vuiesc în tumultul pregătirilor pentru Crăciun, iar în saloanele de înfrumusețare se lucrează la foc continuu. Doamnele și domnișoarele se gătesc de sărbătoare, iar proprietarii de animale de companie se gândesc și la necuvântătoare în această perioadă. Așa se face că în centrele de toaletaj pentru animale de companie abia dacă mai găsești un loc liber zilele acestea. Medicul veterinar Beatrice Ilea a povestit, în exclusivitate pentru Pets&Cats, care sunt cele mai cerute servicii în sezon și cine sunt clienții răsfățați.

Căței, pisici, chiar și iepurași, la spa

Necuvântătoarele au și ele nevoie de proceduri de înfrumusețare din când în când. Fie că vorbim despre căței, pisici sau chiar iepurași, cu toții sunt în gândurile deținătorilor lor în această perioadă în care cu toții vrem să ne răsfățăm puțin și să intrăm în atmosfera de sărbătoare. Iar oferta este pe măsura așteptărilor. De la câteva zeci, până la câteva sute de lei, serviciile de toaletare sunt dintre cele mai variate și mai adaptate nevoilor fiecărui blănos. De altfel, dincolo de componenta utilă și de menținerea stării de sănătate, există și un beneficiu major pentru starea psihică a animalului, susține medicul veterinar Beatrice Ilea.

”Ce am observat este că și animalele simt că sunt toaletate, că sunt aranjate și chiar adoră să fie admirate. Nu trebuie să uităm că îngrijirea animalului de companie înseamnă toaletarea completă cu produse adecvate, fără a provoca alergii sau alte probleme de piele.”

Tunsori cu modele speciale, vopsea pentru aspect deosebit

Dincolo de serviciile standard de curățare și toaletare, saloanele pentru animale de companie oferă și proceduri mai puțin obișnuite, dar care sunt complet sigure pentru necuvântătoare. În această perioadă, tunsorile cu modele deosebite sunt la mare căutare. La fel și vopsitul. Acesta se face cu produse speciale pentru blănoși, care nu atacă și nu irită pielea. Vorbim despre un produs care nu este toxic și nici permanent, fără amoniac sau peroxid. Este important însă, de menționat, că dacă vă doriți un asemenea serviciu pentru prietenul necuvântător este bine să apelați totuși la experți, în caz contrar le puteți face foarte mult rău.