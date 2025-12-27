Dubla campioană olimpică Sandra Izbașa a petrecut Crăciunul alături de soțul ei și cățelul familiei, Pița, care are o poveste de viață impresionantă. Cuplul a găsit-o pe Pița chiar în noaptea de Crăciun, acum doi ani. De atunci, cățelușa trăiește pe picior mare într-o familie care o iubește ca pe ochii din cap și care i-a oferit Piței ce voia cel mai mult – iubire.

Miracol de Crăciun: cum Sandra Izbașa a salvat o cățelușă de pe șosea și i-a schimbat viața pentru totdeauna

În urmă cu exact doi ani, în noaptea de Crăciun, Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvan, se întorceau acasă după vizita la părinți. Era trecut de miezul nopții, iar traficul, surprinzător de aglomerat, nu lăsa loc de grabă. Muzica, glumele și starea de recunoștință aveau să fie întrerupte brusc de o imagine care nu putea fi ignorată.

„Dintr-o dată am devenit extrem de serioasă. Am încetinit și am încercat să îi atenționez pe cei care veneau din sens opus. Majoritatea nu țineau cont. Pe șosea, un cățel mic, dezorientat și speriat, făcea slalom printre mașinile care treceau la limită pe lângă el”, povestește fosta gimnastă.

„Bagă-l în mașină!”

Sandra a oprit mașina în mijlocul drumului, a pus avariile, iar Răzvan a coborât ca să ia cățelul din stradă, în timp ce claxoanele răsunau nervos în jur.

„Se așază pe vine, îi vorbește încet și, spre surprinderea noastră, cățelul se apropie. Îl ia în brațe, iar eu trag mașina pe marginea drumului”, își amintește fosta campioană olimpică.

Întrebarea a venit firesc: „Și acum ce facem cu el?”

Răspunsul Sandrei a fost instantaneu: „Bagă-l în mașină!”

Prima fotografie a fost făcută imediat. Un moment care avea să marcheze începutul unei legături definitive.

De la „Crăciun” la Pița

Convinși inițial că este băiat, l-au botezat „Crăciun”. Doar că realitatea avea să fie alta. Era o cățelușă bătută, plină de purici, cu blana murdară și încâlcită. Au hrănit-o, i-au improvizat un culcuș și au decis să aștepte redeschiderea cabinetelor veterinare.

„Semăna cu o vulpiță. Așa că am început să o alintăm. Și i-am spus Pița. Părea că îi place.”

Pe 27 decembrie, medicul veterinar a confirmat că nu avea microcip și că, cel mai probabil, trăise toată viața pe străzi. Estimarea vârstei: 4–5 ani. După primele vaccinuri, deparazitare, tundere și baie, Pița a întinerit.

O lecție de viață, primită de Crăciun

Astăzi, la doi ani de la acel moment, Pița este parte din familie. Vârsta ei exactă rămâne un mister, la fel și trecutul, dar prezentul e unul sigur.

„Știm doar că pentru noi, astăzi este a doua ei zi de naștere. Și îi mulțumim pentru lecțiile de viață pe care ni le-a oferit. Cele mai frumoase cadouri nu se cumpără. Ele vin pur și simplu spre noi și nu ni se așază sub brad, ci în suflete”, le-a povestit Sandra Izbașa urmăritorilor ei de pe Facebook.

Cine este Sandra Izbașa – campioana care a ales să salveze

Sandra Izbașa este una dintre cele mai mari gimnaste ale României.

Campioană olimpică la sol – Beijing 2008



Campioană olimpică la sărituri – Londra 2012



Medaliată cu bronz olimpic la sol – Londra 2012



Medaliată cu bronz pe echipe – Beijing 2008



De 7 ori campioană europeană