Săptămâna Altfel: Cum au învățat peste 100 de copii de grădiniță să fie responsabili cu animalele (FOTO)

Claudiu Surmei 27 martie 0 comentarii
Copiii de la Grădinița Hillary Clinton învață despre dragostea pentru animale Sursa foto: Protecția Animalelor Ilfov

În cadrul programului „Săptămâna Altfel”, peste 100 de copii de la Grădinița Hillary Clinton au avut parte de o experiență specială alături de Clubul Câinilor Utilitari. Copiii au întâmpinat cu aplauze invitații și câinii lor: Nonic, Sena, Azera și Izzy, dornici să le ofere o lecție despre grijă, empatie și responsabilitate față de animale.

Ora cu și pentru animale s-a mutat la grădiniță

Evenimentul, intitulat „Ora cu și pentru animale”, le-a oferit celor mici informații valoroase despre nevoile de bază ale câinilor și despre modul corect de a interacționa cu aceștia. Micuții au aflat că un câine nu este o jucărie, ci o ființă care simte și are nevoie de atenție, hrană, iubire și respect.

De asemenea, copiii au învățat cum să se apropie de un câine în siguranță, fără să se sperie sau să îl sperie pe acesta. Experiența a fost o ocazie excelentă de a încuraja empatia și responsabilitatea de la vârste fragede.

Protecția Animalelor Ilfov subliniază că aceste lecții sunt esențiale: cu cât copiii învață mai devreme să respecte și să aibă grijă de animale, cu atât cresc șansele ca viitorul să fie unul mai blând și responsabil față de prietenii necuvântători.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

