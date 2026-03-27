În cadrul programului „Săptămâna Altfel”, peste 100 de copii de la Grădinița Hillary Clinton au avut parte de o experiență specială alături de Clubul Câinilor Utilitari. Copiii au întâmpinat cu aplauze invitații și câinii lor: Nonic, Sena, Azera și Izzy, dornici să le ofere o lecție despre grijă, empatie și responsabilitate față de animale.

Ora cu și pentru animale s-a mutat la grădiniță

Evenimentul, intitulat „Ora cu și pentru animale”, le-a oferit celor mici informații valoroase despre nevoile de bază ale câinilor și despre modul corect de a interacționa cu aceștia. Micuții au aflat că un câine nu este o jucărie, ci o ființă care simte și are nevoie de atenție, hrană, iubire și respect.

De asemenea, copiii au învățat cum să se apropie de un câine în siguranță, fără să se sperie sau să îl sperie pe acesta. Experiența a fost o ocazie excelentă de a încuraja empatia și responsabilitatea de la vârste fragede.

Protecția Animalelor Ilfov subliniază că aceste lecții sunt esențiale: cu cât copiii învață mai devreme să respecte și să aibă grijă de animale, cu atât cresc șansele ca viitorul să fie unul mai blând și responsabil față de prietenii necuvântători.