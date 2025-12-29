Perioada sărbătorilor de iarnă este una în care casa este în permanentă agitație. Fie că vorbim despre pregătirile pentru mesele îmbelșugate, ori de musafirii care ne trec pragul, ori chiar de noaptea dintre ani, toate aceste momente pot fi unele în care, într-o clipă de neatenție, prietenii noștri necuvântători pot avea de suferit. De la mici accidentări până la situații mai grave, există riscuri la tot pasul. Totuși, cu respectarea unor reguli simple, ne putem asigura că necuvântătoarele trec prin această perioadă în deplină siguranță. Instructorul canin Mihai Nae a enumerat cele mai importante dintre aceste reguli.

Curtea poate fi un pericol

Temperaturile au scăzut simțitor zilele acestea, iar animalele sunt și ele afectate de îngheț. plimbările cățeilor trebuie reduse la cel mult 20 de minute, iar dacă animalul este obișnuit să stea în curte, este important să aibă un loc în care să se cuibărească, ideal încălzit și să nu-i lipsească apa proaspătă, mai ales că există riscul în această perioadă să înghețe rapid. În plus, dacă știți că urmează câteva zile în care prietenii, rudele sau vecinii vor veni în vizită, este important să vă asigurați că blănosul nu poate ieși pe poartă. Foarte multe animale se pierd în luna decembrie fugind atunci când ușa de acces în curte este deschisă. Așadar, fie cățelul este ținut într-un țarc special amenajat, fie el poate fi băgat în casă pe perioada în care există mai multă agitație în locuință decât în mod normal.

Casa, locul în care se simt în siguranță

De altfel, casa este spațiul de siguranță al animalului. El se simte liniștit acolo, protejat și apărat. Mai ales zilele acestea, când, în apropierea Revelionului, multe persoane aleg să folosească artificii sau petarde, deși acestea sunt interzise. Așadar, dacă știți că animalul nu reacționează bine la zgomote puternice, ideal este ca, până la finalul sărbătorilor, să-l țineți cât mai mult în interior. În plus, pentru a-i ameliora fobia de artificii, puteți să puneți acasă, la televizor sau la o boxă, zgomote puternice, crescând volumul și stând în permanentă alături de el. De asemenea, îl puteți recompensa pentru a-i da sentimentul de siguranță.

Mâncarea de sărbătoare, dușmanul necuvântătoarelor

Nu în ultimul rând, sărbătorile înseamnă mese îmbelșugate, preparate îmbietoare pentru animalele de companie și multă lume în casă dornică să răsfețe necuvântătoarele cu produse din farfurie. Totuși, țineți cont că cele mai multe dintre bucatele de sărbătoare le sunt complet nocive atât cățeilor cât și pisicilor. Sunt pline de grăsimi, de zahăr și de ciocolată, iar toate acestea le pot face extrem de mult rău, chiar și în cantități mici. Indicat ar fi să le recomandați cunoștințelor să nu le ofere nimic din mâncarea pregătită pentru oameni și să le puneți, eventual, la dispoziție, recompensele favorite ale blănoșilor.