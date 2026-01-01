Satul din munții Europei cu mai multe pisici decât oameni. Localitatea a redevenit atracție turistică după 30 de ani (FOTO)

Într-un sat italian, cunoscut pentru faptul că are mai multe pisici decât oameni, s-a născut primul copil în trei decenii. Bebelușa, Lara Bussi Trabucco, a venit pe lume în Pagliara dei Marsi, o localitate izolată din regiunea Abruzzo (Italia), care are acum o populație de aproximativ 20 de locuitori. Nu se știe câte pisici trăiesc în sat, dar acestea depășesc cu mult numărul localnicilor.

Satul cu mai multe pisici decât oameni

Potrivit The Guardian, Lara este primul copil născut în sat de la mijlocul anilor 1990, după ce generațiile mai tinere au părăsit satul izolat în căutarea unui loc de muncă, rămânând doar locuitorii mai în vârstă. Paolo şi Cinzia, părinţii fetiţei, au primit 1.000 de euro de la guvernul condus de Giorgia Meloni, pe lângă alocaţia lunară pentru copil.

Pagliara dei Marsi este situată în munții Apenini și a fost odată o așezare rurală activă, dar s-a golit treptat pe măsură ce școlile s-au închis și serviciile au dispărut. După ce casele au fost abandonate și populația a îmbătrânit, pisicile vagaboande s-au înmulțit, conferind satului o reputație neobișnuită.

De ce a durat 30 de ani

Combinația dintre scăderea ratei natalității în Italia și natura izolată a satului Pagliara dei Marsi a avut un efect dublu asupra golirii locului. Dar, odată cu nașterea Larei, localitatea este din nou o atracție turistică.

La botezul fetiței au participat inclusiv pisicile. „Au venit oameni care nici măcar nu ştiau că Pagliara dei Marsi există, doar pentru că auziseră de Lara”, a spus mama ei, Cinzia Trabucco, adăugând că, „la doar nouă luni, este celebră”.

În 2024, numărul naşterilor din Italia a atins un minim istoric de 369.944, continuând o tendinţă negativă de 16 ani, conform datelor institutului naţional de statistică italian. Rata natalităţii a scăzut la un nivel record, cu o medie de 1,18 copii născuţi de femeile aflate la vârsta fertilă, una dintre cele mai scăzute din UE.

