Legea care pedepsește furtul câinilor a fost aprobată de Parlamentul Scoției, cu 119 voturi. Furtul animalelor este ilegal, însă odată cu această lege, au fost implementate măsuri specifice de pedepsire a vinovaților.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

urtul de câini devine o infracțiune gravă cu pedepse de până la 5 ani de închisoare

Potrivit BBC, legea spune că persoana care va fi găsită vinovată pentru furtul unui câine va putea fi condamnată la cinci ani de închisoare cu executare și obligată să plătească o amendă pe termen nedefinit. Această lege încă nu acoperă furtul pisicilor, în comparație cu Marea Britanie, unde există o reformă pentru toate animalele furate.

Întâlnirea pentru aprobarea legii a avut loc pe 16 decembrie și au fost 119 voturi „DA” și 2 „NU”. Maurice Golden, membru al Parlamentului din Scoția a declarat că acest act normativ „ar putea face o diferență importantă pentru câini și familiile lor”.

„Până acum, pur și simplu nu a existat suficientă descurajare în ceea ce privește furtul de câini. Întărirea acestei legi va schimba lucrurile și va ajuta poliția și alte autorități judiciare să combată această infracțiune rușinoasă. Câinii sunt cei mai buni prieteni ai noștri și merită mai mult – sper ca această nouă lege să poată oferi asta”, a adăugat Maurice Golden.

Familiile câinilor pot respira ușurate: legea oferă protecție reală patrupezilor

Ministrul pentru Victime și Siguranța Comunității, Siobhian Brown, a precizat că pierderea unui câine prin furt este un moment foarte dificil pentru familia acestuia și poate avea un impact devastator asupra victimelor.

Anul trecut au fost furați peste o mie de câini în Marea Britanie, însă doar unul din cinci patrupezi s-a întors la familia sa. Cel mai mare număr de câini furați a fost în timpul pandemiei, în jur de 2.700 de câini.

Citește și:

Devotament dincolo de moarte: Maui, câinele care nu și-a părăsit stăpânul ucis în atentatul de pe plaja Bondi din Sydney (VIDEO)

Cum încearcă Germania să combată abandonul câinilor: Teste pentru viitorii proprietari