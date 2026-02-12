Cântăreața Inna, cunoscută atât în țară, cât și peste Ocean pentru vocea ei inconfundabilă, melodiile ritmate și spectacolul oferit la concerte, a realizat o ședință foto inedită înconjurată de pisici.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ședință foto inedită: Cântăreața Inna, înconjurată de pisici

De această dată, artista nu a cucerit internetul cu o nouă piesă, ci cu un shooting ieșit din comun, dar care arată care este animalul ei preferat. Inna a postat imaginile pe pagina ei de Facebook, însoțite de descrierea „Pov: You’re a cat person”.

Îmbrăcată în ținute elegante, dar și provocatoare, vedeta s-a lăsat pozată în diverse ipostaze alături de mai multe feline sofisticate din rasa Maine Coon, care ating cea mai mare dimensiune dintre toate pisicile domestice. Gri, negre sau alte, pisicile s-au simțit, la rândul lor, în mediul natural, stând cuminți în timp ce erau fotografiate de profesioniști.

Cadrele surprind momente naturale de interacțiune om-animal, iar felul în care Inna mângâie și se poartă cu felinele arată cât iubește cântăreața animalele.

Postarea artistei a adunat numeroase aprecieri, dar și comentarii, fanii fiind încântați să își vadă cântăreața preferată alături de pisici atât de frumoase.

Citește și: