Hrana potrivită, mișcarea și joaca sunt esențiale pentru o viață sănătoasă a animalului de companie. Sedentarismul afectează oamenii de pe întreg globul, dar nici prietenii lor necuvântători nu fac excepție. Stilul de viață tot mai degradat uman se reflectă și în starea de sănătate a animalelor. Iar obezitatea este una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate la animalele de companie întâlnite în cabinetele medicilor veterinari care, dacă nu este gestionată la timp, poate avea consecințe serioase. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, care sunt principalele semne ale obezității la câini și pisici și ce e de făcut.

Semne că animalul este supraponderal sau obez

Semne fizice

Coastele nu mai pot fi simțite ușor la palpare

Abdomenul nu mai este supt, ci rotunjit sau lăsat

Depuneri vizibile de grăsime pe abdomen, piept sau la baza cozii

Gâtul și trunchiul par „fără talie”

Semne comportamentale

Obosește rapid, evită joaca sau mișcarea

Preferă să stea culcat perioade lungi

Respiră greu după efort minim

Devine mai apatic sau iritabil



Existența acestor simptome reprezintă un semnal de alarmă și trebuie tratate cu multă seriozitate. Și asta pentru că obezitatea este asociată cu mai multe probleme de sănătate precum:

Dureri articulare și dificultăți de mers

Risc crescut de diabet (mai ales la pisici)

Afecțiuni cardiace și respiratorii

Speranță de viață redusă

Ce e de făcut

Un consult veterinar



va evalua scorul condiției corporale (BCS)

va exclude alte cauze (ex. tulburări hormonale)

va stabili o greutate-țintă realistă

Ajustarea dietei

proprietarul trebuie să măsoare exact porțiile (nu „din ochi”)

se trece la o hrană formulată pentru controlul greutății

se reduc gustările; și recomand să se evite mâncarea „de la masă”

Controlul recompenselor

Se folosesc bucăți mici sau recompense hipocalorice

Alternativ, recompensează cu joacă sau atenție

Creșterea activității fizice

Câini: plimbări zilnice mai lungi, jocuri de aport

Pisici: jucării interactive, sesiuni scurte și dese de joacă

Monitorizare constantă

se cântărește animalul la 2–4 săptămâni

Odată constatată problema, este important de știut că porțiile se ajustează gradual, nu brusc, iar progresul va fi urmărit împreună cu medicul veterinar.