VIDEO EXCLUSIV | Semne că animalul tău de companie suferă de obezitate. Ce e de făcut: Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea

Pisică obeză întinsă pe podea Sursa foto: Milotus | Dreamstime.com

Hrana potrivită, mișcarea și joaca sunt esențiale pentru o viață sănătoasă a animalului de companie. Sedentarismul afectează oamenii de pe întreg globul, dar nici prietenii lor necuvântători nu fac excepție. Stilul de viață tot mai degradat uman se reflectă și în starea de sănătate a animalelor. Iar obezitatea este una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate la animalele de companie întâlnite în cabinetele medicilor veterinari care, dacă nu este gestionată la timp, poate avea consecințe serioase. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, care sunt principalele semne ale obezității la câini și pisici și ce e de făcut.

Semne că animalul este supraponderal sau obez

Semne fizice

  • Coastele nu mai pot fi simțite ușor la palpare
  • Abdomenul nu mai este supt, ci rotunjit sau lăsat
  • Depuneri vizibile de grăsime pe abdomen, piept sau la baza cozii
  • Gâtul și trunchiul par „fără talie”

Semne comportamentale

  • Obosește rapid, evită joaca sau mișcarea
  • Preferă să stea culcat perioade lungi
  • Respiră greu după efort minim
  • Devine mai apatic sau iritabil

Existența acestor simptome reprezintă un semnal de alarmă și trebuie tratate cu multă seriozitate. Și asta pentru că obezitatea este asociată cu mai multe probleme de sănătate precum:

  • Dureri articulare și dificultăți de mers
  • Risc crescut de diabet (mai ales la pisici)
  • Afecțiuni cardiace și respiratorii
  • Speranță de viață redusă

Ce e de făcut

Un consult veterinar

  • va evalua scorul condiției corporale (BCS)
  • va exclude alte cauze (ex. tulburări hormonale)
  • va stabili o greutate-țintă realistă

Ajustarea dietei

  • proprietarul trebuie să măsoare exact porțiile (nu „din ochi”)
  • se trece la o hrană formulată pentru controlul greutății
  • se reduc gustările; și recomand să se evite mâncarea „de la masă”

Controlul recompenselor

  • Se folosesc bucăți mici sau recompense hipocalorice
  • Alternativ, recompensează cu joacă sau atenție

Creșterea activității fizice

  • Câini: plimbări zilnice mai lungi, jocuri de aport
  • Pisici: jucării interactive, sesiuni scurte și dese de joacă

Monitorizare constantă

  • se cântărește animalul la 2–4 săptămâni

Odată constatată problema, este important de știut că porțiile se ajustează gradual, nu brusc, iar progresul va fi urmărit împreună cu medicul veterinar.

Sursa foto: Milotus | Dreamstime.com

